生病急需換腎！他向50年未見同學求救 義氣男奔醫院捐贈

2018年04月24日 17:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

學生時期未交談過的同學，你有想過他可能成為你的救命恩人嗎？美國華盛頓一名男子日前生病又被誤診，導致他急需換腎，卻遲遲等不到適合的腎臟，於是他靈機一動，寄電子郵件向50年前的高中同學求救，沒想到15分鐘竟有人回覆表示願意，讓他感到既震驚又感謝。

綜合外媒報導，沃克（Kenneth Walker）在南非工作，努力成為一名公共廣播電台台長，不幸的是他卻意外生病，甚至還被醫生誤診，導致病情加重需動腎臟移植手術，於是返回美國治療，但他卻一直未等到合適的腎臟，眼見日子所剩不多，於是他聽取朋友意見，決定擴大範圍尋找。

沃克便寫了一封電子郵件，寄給50年未見面的高中同學們，內容提到「希望大家能幫我找合適的腎臟捐贈者，因為這樣我才有機會活下去」，他也解釋動腎臟移植手術的困難度。沒想到過了15分鐘後，就有一名同學表示「我願意捐腎給你」，當下沃克一時還反應不過來，甚至心想「這人是怎麼了？是不是瘋了？」。

沃克（Kenneth Walker）(左)與波爾(Charlie Ball)(右)(圖翻攝自/nbcwashington)

對方是住在西岸加利福尼亞州（California）的波爾(Charlie Ball)，他與沃克讀同一所高中卻不同班，兩人雖然知道彼此的存在，但卻未曾講過一句話，而沃克起初也只是想問同學是否有管道，沒想到竟有人願意當捐贈者，而且對方還是一名白人，而波爾還親自搭飛機至東部華盛頓找沃克，並在當地醫院接受手術。

院方起初考慮歲數問題，原本不願意替60歲以上捐贈者開刀，但看見波爾的身體還很硬朗才妥協，最後手術也相當成功，兩人也因此成為了朋友。事後，康復後的沃克也表示「死後會考慮當器官捐贈者，希望透過我的故事，提高大家對腎臟疾病與器官移植的意識，也藉此鼓勵大家幫助正在等腎臟的病患」。