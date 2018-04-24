誤診白挨刀！切開腹找不到腫瘤 醫反問：要摘除子宮嗎？

誤診白挨刀！切開腹找不到腫瘤 醫反問：要摘除子宮嗎？(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

健康檢查時發現體內有腫瘤，許多人都會趕緊開刀切除，但若遭誤診還白挨刀，是不是會讓人難以接受。大陸四川一名53歲謝姓女子，日前至醫院進行體檢，發現她卵巢長了一顆腫瘤，需立即切除，沒想到動手術過程中，醫師在她體內根本沒找到腫瘤，甚至反問是否要切除子宮，讓家屬相當傻眼。

根據《成都商報》報導，謝婦的女兒范女日前帶她至宜賓市第三人民醫院體檢，醫師發現她卵巢部位長了顆畸胎瘤，起初判定腫瘤不大，但也不排除有病變可能，因此建議她趕緊動切除手術，由於事情發生的太突然，謝女原先不想動手術，但在家人的勸說下還是答應了。

豈料到手術當天，家屬在手術房外等待，醫師卻走出來表示他們未找到腫瘤，讓他們聽了相當傻眼，之後對方還表示謝女子宮偏大，可能導致其它病變，4度詢問家屬是否要切除子宮，但他們認為若沒腫瘤就無需切除子宮，因此拒絕醫師的建議，但謝女卻無緣無故的白挨刀，讓家屬感到相當氣憤。

范女認為母親可能是遭誤診，於是母女倆又至其他醫院檢查，得知謝女身上的腫瘤並不大，而且也不需要動手術或吃藥，僅需定期追蹤就好，讓她們不禁痛批，患者有兩個月時間無法工作，而且也給她心裡造成陰影，而家屬為處理此次手術，也花費許多金錢與心力，認為醫院有醫療疏失，甚至誤導家屬切除子宮。

對此當地醫委會在調查過後，也認為醫院處理也有所不當，謝女家屬向對方求償8萬元人民幣（約新台幣37.5萬元），而院方則表示僅願賠償5380元人民幣(約新台幣2.5萬元)，由於雙方未達成共識，全案目前仍在調解中。

男女深夜街頭吵架 女子爆氣全...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。