誤診白挨刀！切開腹找不到腫瘤 醫反問：要摘除子宮嗎？

2018年04月24日 18:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

健康檢查時發現體內有腫瘤，許多人都會趕緊開刀切除，但若遭誤診還白挨刀，是不是會讓人難以接受。大陸四川一名53歲謝姓女子，日前至醫院進行體檢，發現她卵巢長了一顆腫瘤，需立即切除，沒想到動手術過程中，醫師在她體內根本沒找到腫瘤，甚至反問是否要切除子宮，讓家屬相當傻眼。

根據《成都商報》報導，謝婦的女兒范女日前帶她至宜賓市第三人民醫院體檢，醫師發現她卵巢部位長了顆畸胎瘤，起初判定腫瘤不大，但也不排除有病變可能，因此建議她趕緊動切除手術，由於事情發生的太突然，謝女原先不想動手術，但在家人的勸說下還是答應了。

豈料到手術當天，家屬在手術房外等待，醫師卻走出來表示他們未找到腫瘤，讓他們聽了相當傻眼，之後對方還表示謝女子宮偏大，可能導致其它病變，4度詢問家屬是否要切除子宮，但他們認為若沒腫瘤就無需切除子宮，因此拒絕醫師的建議，但謝女卻無緣無故的白挨刀，讓家屬感到相當氣憤。

范女認為母親可能是遭誤診，於是母女倆又至其他醫院檢查，得知謝女身上的腫瘤並不大，而且也不需要動手術或吃藥，僅需定期追蹤就好，讓她們不禁痛批，患者有兩個月時間無法工作，而且也給她心裡造成陰影，而家屬為處理此次手術，也花費許多金錢與心力，認為醫院有醫療疏失，甚至誤導家屬切除子宮。

對此當地醫委會在調查過後，也認為醫院處理也有所不當，謝女家屬向對方求償8萬元人民幣（約新台幣37.5萬元），而院方則表示僅願賠償5380元人民幣(約新台幣2.5萬元)，由於雙方未達成共識，全案目前仍在調解中。