搭捷運被隔壁阿姨「壁咚」！美腿辣妹好尷尬 網友全歪樓

2018年04月24日 20:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人搭捷運時，會扶牆面或柱子以防跌倒，但也間接縮短乘客間的距離。一名女網友日前搭捷運時，坐在她隔壁的一名阿姨，竟伸出手臂並扶住牆面，而恰好堵住坐在旁邊的女網友，讓她突然感覺好尷尬，將照片PO網友求救，沒想到網友全都歪樓，焦點放在她的美腿。

一名李姓女網友在《爆廢公社》表示「靠很近就算了，阿姨妳這樣我尷尬癌要發作了啊！」，原來女網友坐在靠牆的位置上，而坐在她隔壁的一名女子，不知道什麼原因，突然將手臂伸出頂著牆，剛好欄在女網友的前面，由於空間變得狹小，讓女網友感到相當尷尬。

李姓女網友的腿相當纖細白皙，吸引許多網友注意(圖翻攝自/爆廢公社)

而李姓網友PO出照片求救，沒想到許多網友焦點竟放錯地方，全放在她露出的那雙白皙美腿「什麼阿姨？我只看到美腿」、「腿才是重點」、「希望下次我也要坐你旁邊」、「都是這美腿惹得禍！」、「這腿美到不單純」、「這個腿我給100分」、「想要壁咚你，但可能眼睛近視太深」。

還有人透露，自己也曾碰過類似事情「我上次坐火車，有個媽媽坐在我的把手上…」、「我遇過耶！我就直接從她手臂劈下去」。不過由於這篇PO文，大多數網友只關注腿，讓女網友不禁表示「重點是阿姨啊！這樓好歪」，也讓不少網友笑翻。