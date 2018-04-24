搭捷運被隔壁阿姨「壁咚」！美腿辣妹好尷尬 網友全歪樓

搭捷運被隔壁阿姨「壁咚」！美腿辣妹好尷尬 網友全歪樓(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

許多人搭捷運時，會扶牆面或柱子以防跌倒，但也間接縮短乘客間的距離。一名女網友日前搭捷運時，坐在她隔壁的一名阿姨，竟伸出手臂並扶住牆面，而恰好堵住坐在旁邊的女網友，讓她突然感覺好尷尬，將照片PO網友求救，沒想到網友全都歪樓，焦點放在她的美腿。

一名李姓女網友在《爆廢公社》表示「靠很近就算了，阿姨妳這樣我尷尬癌要發作了啊！」，原來女網友坐在靠牆的位置上，而坐在她隔壁的一名女子，不知道什麼原因，突然將手臂伸出頂著牆，剛好欄在女網友的前面，由於空間變得狹小，讓女網友感到相當尷尬。

李姓女網友的腿相當纖細白皙，吸引許多網友注意(圖翻攝自/爆廢公社) 李姓女網友的腿相當纖細白皙，吸引許多網友注意(圖翻攝自/爆廢公社)

而李姓網友PO出照片求救，沒想到許多網友焦點竟放錯地方，全放在她露出的那雙白皙美腿「什麼阿姨？我只看到美腿」、「腿才是重點」、「希望下次我也要坐你旁邊」、「都是這美腿惹得禍！」、「這腿美到不單純」、「這個腿我給100分」、「想要壁咚你，但可能眼睛近視太深」。

還有人透露，自己也曾碰過類似事情「我上次坐火車，有個媽媽坐在我的把手上…」、「我遇過耶！我就直接從她手臂劈下去」。不過由於這篇PO文，大多數網友只關注腿，讓女網友不禁表示「重點是阿姨啊！這樓好歪」，也讓不少網友笑翻。

地鐵巧遇長腿正妹！車廂內坐下...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。