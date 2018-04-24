手術前養6年白龍魚突「暴斃翻肚」 網：幫主人擋災

2018年04月24日 21:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人相信，動物養久了都有靈性。一名網友的哥哥養了條白龍魚，時間長達6年，但日前哥哥被檢查耳內長珍珠瘤，必需開刀解決，但因他患有糖尿病，擔心此次手術會不成功，豈料最終決定住院開刀，白龍魚竟突然暴斃，讓他們感到相當擔心，想知道這代表什麼含意。

一名網友在《爆廢公社公開版》表示，他的哥哥養了一條白龍魚，從牠幼魚照顧到如今已6年，他與這條魚有著深厚的感情。沒想到日前他的哥哥被檢查出耳裡長「珍珠瘤」，必須動割開肉8公分的手術，但由於哥哥患糖尿病，因此大家都很擔心這個手術。

豈料，網友的哥哥下定決心住院準備動手術，隔天凌晨「我哥養的龍魚就突然翻肚暴斃了，我哥現在超級難過，又覺得怎麼會那麼巧合。當他都下定決心要去開刀前，我哥養了六年之久的龍魚就離奇翻肚暴斃」，因此害得他哥不敢動手術了。

養6年的龍魚竟突然暴斃，網友感到相當困惑，趕緊上網求解(圖翻攝自/爆廢公社公開版)

原PO不禁問「聽說龍魚是靈性魚能替主人擋災，不知道有廢友對龍魚是有研究的嗎？」。而許多網友則紛紛表示「魚龍在替他消災保難，加油！」、「民間說法是牠替你哥擋劫了」、「放心去開！術後好好照顧自己。別難過！因為龍魚知道你哥對他很好，所以自願替他擋災」「放心去吧！龍魚已經幫你哥擋掉了不好的事」。

還有網友說出親身經歷「我家之前兩隻也替我爸、姊擋過，一隻莫明其妙消失，另一隻撞開隔板跳出來也死了(都是出事當天)」、「我家以前也養魚，家人生病或發生什麼事情，魚都會離奇暴斃」、「我家有一次大地震，養了十幾年的龍魚死掉了...我們一家平安！這樣說起來，說不定真的是替主人擋災」。

也有網友解釋，其實很多動物都有靈性，雖然以科學來說，魚被暴斃有可能是因為溫度或水質等各種因素，不過以民間傳說來看「龍魚屬風水魚，可招財擋煞」。他也提醒，其實做好該做的事就好，不要想太多。