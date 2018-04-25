嚇傻！回家陪阿嬤驚見「御膳級桌菜」 網友好羨慕

嚇傻！回家陪阿嬤驚見「御膳級桌菜」 網友好羨慕(左示意圖/達志影像/右圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

許多人都知道「給阿嬤養的就是胖」，因為阿嬤永遠覺得孫子吃不飽。日前有一名網友回高雄看家人，至阿嬤家陪她老人家聊天，豈料他睡了一個午覺後，阿嬤已做了一桌好菜，餐桌上滿滿的「16菜1湯」，讓正在減肥的他不禁在心裡吶喊「這…誰吃的完啦！」

餐桌上滿滿都是阿嬤的愛心(圖翻攝自/爆怨公社) 餐桌上滿滿都是阿嬤的愛心(圖翻攝自/爆怨公社)

一名男網友在《爆怨公社》透露，日前突然很想住在高雄的家人，因此決定來一個北高一日遊，回家後先與母親愛的擁抱，之後再去忠烈祠給爺爺上香，隨後便打電話約阿嬤吃中飯，而她老人家聽到孫子回來，內心非常開心激動，隨後吃完飯就去阿嬤家，期間滑手機或陪她聊聊天，之後累了就睡午覺。

阿嬤煮太多他PO文抱怨，但網友植乎根本炫耀文(圖翻攝自/爆怨公社) 阿嬤煮太多他PO文抱怨，但網友植乎根本炫耀文(圖翻攝自/爆怨公社)

豈料五、六點時，就聽見阿嬤呼喊他吃飯，一睜開眼看見餐桌後嚇傻「滿滿的菜16菜1湯，加上照顧奶奶的傭人，我們不過3個人，16菜1湯是要吃到蔣中正從棺材跳出來幫忙吃逆…。還跟我說吃完再回台北，這…誰吃的完啦！你不知道你孫子最近每天跑步在減肥嗎？回一趟高雄你一次16菜1湯，我還要跑步嗎？不說了…他老人家又要去削水果了」。

許多網友表示羨慕，也有人想起自己的阿公阿嬤「為什麼感覺是在炫耀！應該是篇十足炫耀文！」、「老人家總是希望孫子吃好吃飽」、「幸福肥一圈！甜蜜的負擔」、「有一種餓叫奶奶(阿嬤)覺得你餓」、「也太豐盛了吧！」、「要好好珍惜，能吃到奶奶煮的好幸福耶！」、「阿嬤滿滿的愛」、「奶奶缺孫女嗎？」、「御膳等級」。

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