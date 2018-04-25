影片曝光！疑槍殺部落巫醫 加拿大男遭村民私刑虐殺

2018年04月25日 08:18 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

(影片取自youtube／STESS Magazine)

近日秘魯亞馬遜叢林發生一起私刑命案，一名加拿大男子伍德羅夫（Sebastian Woodroffe）遭當地居民懷疑謀殺女巫醫，氣得聯手對他施虐，甚至用繩索套脖拖行致死，影片曝光後，引起網友熱議。而2名涉案男子已遭逮捕，案件仍在調查中。

綜合外媒報導，一名住在秘魯烏卡亞利河（Ucayali）流域西皮波科尼寶族（Shipibo-Conibo）部落的81歲女巫醫阿雷瓦洛（Olivia Arévalo），19日在自家門口遭不明人士槍殺，雖然沒有巡查到任何線索，但阿雷瓦洛的家人堅稱兇手就是加拿大男子伍德羅夫。還有村民指控，伍德羅夫是因為要求阿雷瓦洛使用迷幻藥進行「靈性儀式」遭拒，才會痛下殺手。

影片中可見，伍德羅夫當時坐在泥濘中，2名村民狠心用繩索套住他的頸部並拖行致死，事後伍德羅夫的遺體也遭警方發現，全案因此曝光。據報導指出，秘魯的西皮波部落數百年來，都會使用死藤水進行各種靈性儀式，伍德羅夫也是因為想要學習迷幻藥物知識，以「學徒」身份暫住下來；也有當地人表示，伍德羅夫最後找上阿雷瓦洛，就是希望能獲得指導和幫助，沒想到最後變成嫌疑殺人犯。

當地警方表示，目前已經對伍德羅夫的遺體進行檢查，作業時間至少需要15到20天，才會得知他身上有無開槍後殘留的火藥反應。由於亞馬遜地區僅有非常少數的警力，犯罪者往往不會受到應有的懲罰，因此當地村民有時會選擇對那些坦承犯罪的嫌犯動用私刑。