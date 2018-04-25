「媽祖是邪靈」教友挺牧師槓台啤 牽拖同志沆瀣一氣

一名牧師不滿啤酒上印有大甲媽圖案，發文痛批。（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

因應大甲媽祖遶境，日前台灣啤酒推出「媽祖金牌限量罐」，在瓶身印上大甲媽漫畫圖案，但沒想到卻引發教會牧師痛批是強制顧客接受，氣憤撥打客訴電話後獲得更換，不過此舉卻也引發網友不滿，砲轟根本是奧客。隨著風波愈演愈烈，現在更有教友出聲力挺，直指「媽祖是邪靈」，還說「同志終於要民間信仰沆瀣一氣」。

一名王姓牧師發文，日前他買了幾罐啤酒，回家後才驚見上面印著媽祖圖像，氣得他拿起電話直播客服中心投訴，怒控「我自己需要花錢買的啤酒，憑甚麼強制要我接受一個，與我個人價值和觀點完全不合的圖像？」；還指出媽祖遶境期間，不僅鞭炮聲擾人安寧，還加大空氣汙染，批評台啤不該為特定宗教和特定廟宇行銷，呼籲教友團結抵制，牧師最後也強調「我們花錢不必然要『買氣』回家！」

貼文曝光後引發包括教會人士在內的眾多網友砲轟，認為該名牧師根本是奧客，「自己買錯還怪人！」、「罐子有圖，幹嘛不買瓶子的？是你跟啤酒過不去？跟媽祖過不去？還是跟耶穌過不去？」還有人調侃「這樣說的話，我每天在電線桿上面看到信耶穌得永生，我才覺得眼睛被姦了」、「我不信教，但請問以後耶誕節滿街的聖誕老公公要不要抵制？你的眼界可以再小一點」

「媽祖是邪靈」教友挺牧師槓台啤 牽拖同志沆瀣一氣 「媽祖是邪靈」教友挺牧師槓台啤 牽拖同志沆瀣一氣（圖／翻攝自臉書）

面對漫天批評聲浪，也有教友力挺牧師，發文批評網友不知道自己在做什麼，「求神加給王牧師更大的恩賜與權柄，讓他行出神的大能」，此外，他更指「媽祖是邪靈」還說「同志終於要民間信仰沆瀣一氣」，之後又發文呼籲公投反同婚，「同同們又在崩潰了。沒關係， 神會擺上祂的祝福！」再度引爆網友論戰。

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