平鑫濤想殉情？林婉珍密會瓊瑤 踢爆奪夫內幕

2018年04月25日 11:58 李珮雲 ／綜合整理；林婉珍／皇冠文化出版 ／綜合整理；林婉珍／皇冠文化出版

瓊瑤與老公平鑫濤（皇冠文化集團創辦人）所生的3名子女的風波原已平息，日前因為平鑫濤前妻林婉珍出書再掀話題，內容提到，她在沉默50年後，終於道出當初與平鑫濤離婚的內幕。

【我與瓊瑤的密會】以下節錄自《往事浮光》一書：

平鑫濤為了拍攝瓊瑤小說改編的電影，成立了火鳥電影公司，兩個人更名正言順地跟著劇組到各地出外景。

他們拍的第二部電影是由名畫家高山嵐擔任導演的《幸運草》，他們也隨著大隊人馬開拔到玉山上去拍攝，內景則在皇冠旁邊搭個佈景當作攝影棚，那時候工作人員、演員都在家裡穿梭，我們家客廳就是化妝間。

高導演兩邊都認識，知道其中狀況，他是第一個當面告訴我鑫濤與瓊瑤發生感情的人，他認為我應該要堅強起來，找個機會把心裡的話說出來，便約我與瓊瑤到他家去當面談。

高山嵐一直提醒我：「有什麼話，妳都要講出來！」意思是希望我一定要開口請瓊瑤不要破壞我的家庭，但結果卻是，我什麼都沒說。

我能說什麼呢？我還沒開口，瓊瑤就開始談起我們家裡的事，原來我們家發生的大大小小事情，鑫濤都會告訴瓊瑤，能講的、不能講的，全部都講了。

林婉珍年輕時。（皇冠提供）

一個小時的會面，瓊瑤就足足講了四十分鐘。從她和鑫濤平常怎麼相處，也講到他們不久前去烏來談分手。她說她想分手，但鑫濤不肯，結果差點開車墜落山崖，是她趴在車子引擎蓋上不讓他往下衝，才阻止他自殺！

當時是我第一次聽到這件事情，心裡當然很震驚，但她說鑫濤要殉情自殺，我始終不相信。因為瓊瑤告訴我，車上不只有她和鑫濤兩個人，她的弟弟也在。如果瓊瑤的弟弟也在車上，鑫濤怎麼可能帶著她的弟弟一起去自殺？我想這只是她想證明長久以來一直都是鑫濤喜歡她、追求她，他們的關係不是由她主動。

後來瓊瑤還說，如果能夠維持現狀，她不會逼我離婚，因為現在的狀況可以維持四個人的幸福。我的三個孩子有爸爸，她的孩子也有爸爸，四個小孩都有溫暖的家。如果改變現狀，大家就都不幸福了。我聽了只覺得這種話怎麼說得出口，而且還當著高山嵐的面！我實在無法作任何反應，但也維持風度，沒有口出惡言。

瓊瑤也曾在《我的故事》裡留下關於這次密會的說法。她寫她要我牢牢地守著鑫濤，還教我：「他走到哪裡，妳跟到哪裡，他可以來我家，妳也可以來我家。只要妳不給他機會，我就不會給他機會！」她最後甚至還寫我對她說了一句：「謝謝妳的成全。」看似真摯懇切，可惜這些對話根本從來都沒有發生過。

我只有一個想法，一個巴掌拍不響。一個成年女人，而且還已經為人母了，早已不是情竇初開、未諳世事的小女生，如果真的沒有那個意思，如果真的想拒絕一個男人，即使人家到妳家按門鈴，妳堅持不開門就是了，哪有開了門請人家登堂入室，還反問對方的太太：「妳怎麼不一起跟著來？妳也可以來！」

這樣的我，又怎麼可能感謝她的「成全」？