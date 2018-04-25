踢爆奪夫罪狀 瓊瑤遭批「史上最理直氣壯小三」急關留言板

2018年04月25日 16:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

瓊瑤分享影片訴說心聲。（影片取自Facebook／瓊瑤）

知名作家瓊瑤與皇冠集團創辦人平鑫濤結婚39年，去年因平鑫濤住院，為了一條鼻胃管和平鑫濤與前妻林婉珍所生的3個子女撕破臉，好不容易風波漸息，日前林婉珍出版回憶錄《往事浮光》，在書中揭露瓊瑤十大奪夫罪狀，儘管瓊瑤發文反擊，但網友卻不買帳，甚至砲轟她根本就是「史上最理直氣壯的小三！」

林婉珍以「沈默50年，終於發聲」為題，暗指過去隱忍瓊瑤已久，更揭露包含五斗櫃情書、午夜電話、牛肉乾、車禍、旅歐1個月、揉爛的《紫貝殼》書封、上班約會、出國買衣服、秀新衣服、大紅色窗簾…等十大內幕，佐證瓊瑤一步步介入她的婚姻。

面對指控，瓊瑤沉默一天後，昨（24日）在臉書以「岳飛為秦檜謊言所害，忠臣居然送命」一段文字寫下心情寫照，並附上岳飛的《小重山》一詞「昨夜寒蛩不住鳴，驚回千里夢，已三更。起來獨自繞階行，人悄悄，窗外月朧明。白首為功名，舊山松竹老，阻歸程。欲將心事付瑤琴，知音少，弦斷有誰聽？」最後附註「p.s：第三行寫的是鑫濤」。」

至於瓊瑤分享的《問世間情為何物？》的影片，內容是一名師父與小徒弟的對話，話題圍繞著「愛情」，其中師父更對小和尚說「分手就是分手，對錯並無意義。」似乎在回擊林婉珍指控，也讓雙方人馬在網路掀起論戰，不認同瓊瑤說法的網友則砲轟「不予置評還說人膚淺，說不愛的才是第三者這種話才是膚淺，要有勇氣當第三者就堂堂正正道歉，承認自己是第三者，不要用這種歪理來迷惑腦粉們，史上最理直氣壯的小三！」

面對漫天批評，瓊瑤稍晚以最近忙於重新出版65本書、每天都要工作8小時為由，緊急關閉留言板，並解釋「我必須安安靜靜的完成工作，知我者，你們也！所以，我暫時把留言版關閉，等到工作忙完了，就立刻開放！」但瓊瑤隨後也表明，若有特殊狀況，還是會開放一、兩天，並向支持者喊話「不要失落，我和你們一直都在！」