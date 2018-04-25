純情男遇見正妹凍未條 砸3萬換來一場空

男子被正妹照片迷得神魂顛倒，先後付了3萬塊卻換來一場空（翻攝爆料公社）

友善列印

台南一位純情男，日前在透過通訊軟體認識一名「想要找約會對象」的正妹，但是她卻要求男子先去交友網站註冊，男子因為被正妹迷得神魂顛倒，立刻先後轉帳了總共3萬元台幣給交友網站的客服人員，沒想到最後女子卻人間蒸發，這時他才驚覺自己受騙上當。

「想知道有人認識這名女生嗎？」一位王姓網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己透過通訊軟體認識了一名正妹，對方一開始就聲稱自己在「找約會對象」，因此希望王男先去註冊約會網站，兩人才能展開約會。

在聽到正妹這樣說後，王男立刻就匯了1萬5千元台幣給網站當保證金，沒想到在約會當天，女方卻用 「家人不願意他們約會為由」放他鴿子，讓他只好聯絡網站客服希望能夠把保證金拿回來，沒想到客服卻和他說需要再支付一筆同樣金額的保證金才能退款，因此他只好再付了一筆1萬5的金額，但過了一個多月錢都沒退回他的帳戶，讓他驚覺自己慘被詐騙，只好報警處理。

事後王男更發現，對方傳給他的照片，竟然都是來自上海的的一個知名網紅，讓他氣得在臉書社團發文提醒，「感覺這女生是專門在騙男生的錢，所以請各位男生要提高警覺！」

沒想到貼文曝光後，不少網友感興趣的卻是這種老套的約會詐騙，竟然真的有人會上當，因此也紛紛留言表示「請用膝蓋想一下，可能嗎？」、「不要想說付錢就可以幹嘛⋯你壞壞」、「這一看就是騙人的，太容易相信別人了吧！」、「好傻好天真，幫QQ」。

但也有網友出面安慰「看了樓主的臉書之後，猜測他是位不擅交際且也不擅表達的憨厚老實人…」並認為網友這種冷嘲熱諷很不負責任，直言「這種老實人的確該當頭棒喝 但不是用這種方式，也難怪酸民當代（道）呵呵，不是每個人社會歷練都很深的！」

男子在爆料公社發文提醒網友別上當，卻慘被冷嘲熱諷（翻攝爆料公社） 男子在爆料公社發文提醒網友別上當，卻慘被冷嘲熱諷（翻攝爆料公社）
踢爆奪夫罪狀 瓊瑤遭批「史上...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。