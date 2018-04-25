純情男遇見正妹凍未條 砸3萬換來一場空

2018年04月25日 17:05 陳慶餘

台南一位純情男，日前在透過通訊軟體認識一名「想要找約會對象」的正妹，但是她卻要求男子先去交友網站註冊，男子因為被正妹迷得神魂顛倒，立刻先後轉帳了總共3萬元台幣給交友網站的客服人員，沒想到最後女子卻人間蒸發，這時他才驚覺自己受騙上當。

「想知道有人認識這名女生嗎？」一位王姓網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己透過通訊軟體認識了一名正妹，對方一開始就聲稱自己在「找約會對象」，因此希望王男先去註冊約會網站，兩人才能展開約會。

在聽到正妹這樣說後，王男立刻就匯了1萬5千元台幣給網站當保證金，沒想到在約會當天，女方卻用 「家人不願意他們約會為由」放他鴿子，讓他只好聯絡網站客服希望能夠把保證金拿回來，沒想到客服卻和他說需要再支付一筆同樣金額的保證金才能退款，因此他只好再付了一筆1萬5的金額，但過了一個多月錢都沒退回他的帳戶，讓他驚覺自己慘被詐騙，只好報警處理。

事後王男更發現，對方傳給他的照片，竟然都是來自上海的的一個知名網紅，讓他氣得在臉書社團發文提醒，「感覺這女生是專門在騙男生的錢，所以請各位男生要提高警覺！」

沒想到貼文曝光後，不少網友感興趣的卻是這種老套的約會詐騙，竟然真的有人會上當，因此也紛紛留言表示「請用膝蓋想一下，可能嗎？」、「不要想說付錢就可以幹嘛⋯你壞壞」、「這一看就是騙人的，太容易相信別人了吧！」、「好傻好天真，幫QQ」。

但也有網友出面安慰「看了樓主的臉書之後，猜測他是位不擅交際且也不擅表達的憨厚老實人…」並認為網友這種冷嘲熱諷很不負責任，直言「這種老實人的確該當頭棒喝 但不是用這種方式，也難怪酸民當代（道）呵呵，不是每個人社會歷練都很深的！」