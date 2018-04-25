空姐搭上已婚機師 超狂正宮登機表揚「感謝提供生理服務」

空姐搭上已婚機師，超狂正宮登機表揚（翻攝微博）

友善列印

竟然還有這種操作？中國大陸海南航空一名徐姓女空服員，疑似搭上同公司的已婚副駕駛，兩人甚至還搞出人命，沒想到機師的正宮在得知消息後，竟找來工讀生在對方的公司以及空服員的家門口舉著「感謝海航徐XX為我老公提供生理服務」的錦旗，甚至還親自登上對方服務的班機，一邊舉著錦旗，一邊交代同班機的空服員要多多關照這個「洩慾工具」，消息曝光後引起網友熱議。

根據微信《民航小報》爆料，該名徐姓空服員在與副駕駛偷情的過程中懷孕，因此就想利用小孩來逼退正宮扶正自己，沒想到當消息傳到正宮耳中，她不但不生氣，反而雇用工讀生在海南航空的總部大樓，以及空服員的家門口高舉寫著「感謝海航徐XX為我老公提供生理服務」錦旗。

而除了雇用工讀生將小三的行為昭告天下外，該名正宮還親自登上該名空服員服務的班機，除了一邊舉著錦旗、一邊交代其他空服員，要她們「多多關照這個洩慾工具」以外，更叮嚀這名她要把孩子好好地生下來，強調對方若是假懷孕，就會「見一次扒一次，連名牌CK內褲都會一起扒下來！」嚇得她躲在廁所內不敢出來面對。

消息曝光後，正宮的超狂反擊也掀起網友熱議，不少網友紛紛留言表示「厲害了，我的大老婆」、「又學會了新的一招」、「比起在大街上公開教訓人家衣服，這招好笑多了」。

人帥真好？摸肩膀算性騷擾 女... 老闆會自律？臉書評價出現1顆...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。