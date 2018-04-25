空姐搭上已婚機師 超狂正宮登機表揚「感謝提供生理服務」

2018年04月25日 20:10 陳慶餘

竟然還有這種操作？中國大陸海南航空一名徐姓女空服員，疑似搭上同公司的已婚副駕駛，兩人甚至還搞出人命，沒想到機師的正宮在得知消息後，竟找來工讀生在對方的公司以及空服員的家門口舉著「感謝海航徐XX為我老公提供生理服務」的錦旗，甚至還親自登上對方服務的班機，一邊舉著錦旗，一邊交代同班機的空服員要多多關照這個「洩慾工具」，消息曝光後引起網友熱議。

根據微信《民航小報》爆料，該名徐姓空服員在與副駕駛偷情的過程中懷孕，因此就想利用小孩來逼退正宮扶正自己，沒想到當消息傳到正宮耳中，她不但不生氣，反而雇用工讀生在海南航空的總部大樓，以及空服員的家門口高舉寫著「感謝海航徐XX為我老公提供生理服務」錦旗。

而除了雇用工讀生將小三的行為昭告天下外，該名正宮還親自登上該名空服員服務的班機，除了一邊舉著錦旗、一邊交代其他空服員，要她們「多多關照這個洩慾工具」以外，更叮嚀這名她要把孩子好好地生下來，強調對方若是假懷孕，就會「見一次扒一次，連名牌CK內褲都會一起扒下來！」嚇得她躲在廁所內不敢出來面對。

消息曝光後，正宮的超狂反擊也掀起網友熱議，不少網友紛紛留言表示「厲害了，我的大老婆」、「又學會了新的一招」、「比起在大街上公開教訓人家衣服，這招好笑多了」。