妙齡女泣訴赴韓旅遊遭下藥輪暴 真相曝光竟大逆轉

由於女方PO照指證歷歷，因此不少網友都紛紛留言開罵，但真相曝光卻慘被打臉（翻攝微博）

友善列印
網友比對女子手上的刺青，肉搜出事件女主角（翻攝微博） 網友比對女子手上的刺青，肉搜出事件女主角（翻攝微博）

一位從中國大陸赴韓遊學的25歲女子，近日回國後透過微博控訴遭到當地的其他留學生下藥輪暴，沒想到回國後報警，警方卻只能以持有毒品的罪名逮捕嫌犯，讓她一度想要尋短，最後只能PO網尋求網友的幫助，由於貼文之中圖文並茂、指證歷歷，因此文章曝光後不少「騎士團」都出面相挺，但沒想到才過沒幾天案情卻出現大逆轉，原來這名女子是因為倒追男方不成，才會使出這招來報復，讓不少當初幫女子說話的鄉民網友被重重打臉，恐怕還得附上法律責任。

女子透過微信發文表示，自己當時只是去參加朋友的生日派對，根本就沒有想那麼多，但卻慘遭下藥，她在昏迷三天後醒來發現自己全身都是傷，懷疑自己遭到迷姦、甚至是輪暴。事後女子直指事件的主謀是一名韋姓男學生，更指控他從以前就常常用相同手法來迷姦女子。

女子表示，自己在回國之後不知道該如何是好，所以猶豫了一個禮拜才去報警，但是證據早就已經消失，警方也只好用吸毒罪名將韋男拘留。由於女子的血淚控訴圖文並茂，甚至還配上一張驚悚的割腕照片，讓不少網友看了之後都於心不忍，紛紛跳出來指控韋男，儼然在網路上形成了一場公審大會，韋男的身家也遭到肉搜。

沒想到事件卻急轉直下，韋男在不堪其擾之下，公布了與女方私底下的對話，原來真相是這名女子不斷傳一些露骨的自拍照給韋男，讓韋男相當困擾，而女方也因為色誘不成，才轉為已死相逼，最後更由愛生恨，造謠想要毀了韋男。

真相大白後，不少當初幫女子轉發文章的網友也紛紛開始刪文自清，甚至是打電話要女方出來面對，沒想到女方這時卻人間蒸發，讓不少因為在網路上留言公審的網友慘被警方盯上，不少當初咄咄逼人的網友更紛紛留言向男方道歉：「第一次當鍵盤俠就這麼失敗」、「唉，現在就只想和男方說個對不起」、「我還去罵那男人，感覺好無恥啊自己」。

不少當初轉發貼文的網友也紛紛刪文自清（翻攝微博） 不少當初轉發貼文的網友也紛紛刪文自清（翻攝微博）
事件爆發後女方神隱至今（翻攝微博） 事件爆發後女方神隱至今（翻攝微博）
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