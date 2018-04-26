小隻女遭色鄰居盯上 「抵抗無效」慘遭拖進屋內猥褻

小隻女遭色鄰居盯上 「抵抗無效」慘遭拖進屋內猥褻(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

近期大陸網路瘋傳一段監視器畫面，一名身材嬌小的女子出門時，被住在同一層樓的鄰居盯上強行拖回屋內，疑似企圖性侵她，儘管女子奮力抵抗仍無效，整個人被拖進鄰居屋內只剩下一隻鞋在門外。影片引起熱議，更謠傳女子遭姦殺，不過，警方隨即出面闢謠，受害者及時被救出，而嫌犯已遭刑事拘留。

綜合陸媒報導，從監視器畫面得知這起變態事件發生在16日早上，一名上身赤裸只穿著一條四角褲的男子在走廊閒晃，在聽到開門聲後馬上躲到自己房內探頭偷看一名住在隔壁房的女子。

色鄰居覬覦小隻女的曼妙身材，竟強行將她拖回自己屋內企圖猥褻。 色鄰居覬覦小隻女的曼妙身材，竟強行將她拖回自己屋內企圖猥褻。(圖/ 翻攝自微博)

但女子並未發現有任何異狀，直到向樓梯走去準備離開時，沒想到被男子一把抓住，企圖將她強行拖進屋內，嚇得她只能一直掙扎；事發當下，女子一邊高聲呼叫一邊掙扎，但都沒有其他住戶前來救援，儘管她賣力抵抗仍敵不過變態男鄰居的蠻力，被硬生生拖進屋內，只剩一隻鞋掉落在屋外。

影片在網路上曝光後馬上引起熱烈討論，有許多網友推測事發地點應該是在「城中村」，這種租金便宜的特殊單位，所以裡面住戶素質不一，在此獨居的女子等同於隨時處在危險中，不少人強調「拿多一點錢去租安全一點的地方比較有保障」。

網友爆料受害者遭姦殺，但寶安分局馬上出面闢謠，表示受害者及時被救出，而嫌犯已遭刑事拘留。 網友爆料受害者遭姦殺，但寶安分局馬上出面闢謠，表示受害者及時被救出，而嫌犯已遭刑事拘留。(圖/ 翻攝自微博)

而有部分網友很關心受害女子是否平安，甚至傳出她被性侵後慘遭殺害，不過，深圳市公安局寶安分局馬上出面闢謠，提到受害女子當下大聲呼救有引起同層住戶注意報警處理，及時被救出沒讓嫌犯得逞，嫌犯也被依涉嫌強姦罪(未遂)遭刑事拘留。

影片點此
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