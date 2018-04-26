慘！花18年還清房貸 最後卻住進一個單位6萬「集合住宅」

示意圖，與本文無關。(圖/ 取自中時資料庫)

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擁有自己的房子是許多人一輩子最大的夢想，甚至不惜扛幾十年房貸。最近有網友分享自己繳房貸的心聲，過了十年還有兩百多萬元得還，儘管壓力變少但生活仍過得很壓抑，讓他很好奇還清房貸是什麼感覺；沒想到有人無奈地說，朋友花18年還完房貸，不到兩年就過世了，最後還是住進一個單位6萬元的靈骨塔。

慘！花18年還清房貸 最後卻住進一個單位6萬「集合住宅」 慘！花18年還清房貸 最後卻住進一個單位6萬「集合住宅」(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

昨(25)日有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己繳了快十年的房貸，才還完三分之二，剩下的金額還有兩百多萬，雖然壓力不比一開始大，但生活開銷都是精算再精算，過得很壓抑，讓他忍不住好奇房貸還完會是什麼感覺，「可以開始放縱大吃大喝這樣嗎？」

有不少人恭喜原PO只剩下三分之一，還建議他「再買下一棟」、「再貸再買」，也有人覺得一輩子埋頭苦幹賺錢只為了還貸款，「最後變成醫療費用」。不過仍有些網友覺得還完房貸沒什麼特別的感覺，「還不是一樣中午吃便當，要不然哩」、「最後還是過戶給兒女」。

而有一名網友跳出來回應，分享朋友的親身經歷，他的房貸要繳30年，平日身兼兩份工作，假日則去發傳單跟違法開白牌載客到機場，只為了提前清償；朋友這樣賣命工作賺錢，真的只花了18年就將房貸還完，「但是還完之後沒兩年，他就搬家了，現在住在北投龍鳳谷上面一點的集合住宅，一個單位才六萬」。

陽明山公墓臻愛樓。(圖/ 取自中時資料庫) 陽明山公墓臻愛樓。(圖/ 取自中時資料庫)

馬上有其他人看懂網友的意思，「龍鳳谷上面不就公墓」，原來他的朋友花18年時間還清房貸後就過世，讓不少人感嘆，「前人種樹，後人乘涼」、「他貢獻了一生，讓房地產業繁榮」、「還完準備入塔，然後下一代躺著接手」。

文章來源：批踢踢實業坊

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