貨運司機為什麼寧願過勞也要上班？問題出在這！

2018年04月26日 11:00 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

國道23日發生重大車禍案，一名陸姓大貨車司機連開22天車，因為疲勞打瞌睡撞死2名國道員警及1名司機，司機超時工作議題再度被搬上檯面。司機為什麼寧願過勞也要上班？《台灣貨運倉儲產業工會》指出，「問題根本不是宣導不足，是貨運界薪資結構的問題！」

國道貨車駕駛疑疲勞駕駛奪3命，其中2警慘死，肇事駕駛所屬的景山交通公司過去5年被桃園市勞檢處開罰5次。(圖/中天)

根據交通部統計，分心與疲勞駕駛占交通事故原因達2成，2016年更有多達2304人因疲勞駕駛而肇事，造成2675人傷亡。《蘋果》報導，交通部道安會執秘謝銘鴻表示，國外研究疲勞駕駛風險不亞於酒駕，美國平均5起事故就有1起為疲勞駕駛，但他也坦言，疲勞駕駛難以認定，警察或科學儀器無法根據駕駛車輛軌跡判定，須自我約束並加強駕駛人意識。

大貨車陸姓司機疲勞駕駛，撞死2員警及1司機。(圖/中天)

針對該起國道車禍，臉書《終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會》粉絲團發文指出，貨運司機為何寧願過勞也要上班？問題根本不是宣導不足，而是貨運界薪資結構的問題，「長期低底薪、無底薪，用抽成、跑趟（來計薪），所以司機除了送完、送好送滿，還有什麼辦法養家活口？」

員警開單遭後方車輛追撞當場死亡。(莊曜聰攝)

不少網友紛紛留言感嘆，「悲哀，壓榨司機最厲害」、「是的沒錯就是薪資太低的問題，沒有人願意加班，就是領太少所以必須加班來貼補家用」；不過也有人認為「我們運轉手還是能有所選擇的不是嗎？沒有人願意發生的事、可偏偏就是發生了…小心駛得萬年船」

此外，針對聯全通運陸姓駕駛肇事造成3死慘劇，經查發現駕駛有連上22天班等違法加班問題，遭罰300萬元。面對外界質疑，聯全通運近2年來遭勞檢4次僅輕罰36萬根本「罰不怕」，應該修法提高罰緩甚至納入刑罰。勞動部長許銘春25日回應，提高罰緩的部分會進行討論，預計立法院下會期左右會有結果。