肇逃被逮竟甩交警8耳光 副局長妻飆髒話：我花錢養著你們

肇逃被逮竟甩交警8耳光 副局長妻飆髒話：我花錢養著你們(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
肇逃被逮竟甩交警8耳光 副局長妻飆髒話：我花錢養著你們(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大陸河北省發生一起離譜事故，兩名交通警察在處理肇事逃逸案件時，被當事人及其親友辱罵，甚至2分鐘內遭一名梁姓女子甩了8個耳光，還嗆聲「我花錢養著你們」，她也被依涉嫌妨害公務罪遭刑事拘留；有在當地地稅局工作的民眾向記者爆料，梁女其實是地稅局海港開發局地稅分局副局長趙學立的妻子。

綜合陸媒報導，21日晚間河北省唐山市公安交警支隊七大隊民警和輔警在交通肇事逃逸案，卻被當事人趙姓男子的老婆梁女辱罵，影片中看到她狂飆髒話，還多次伸出手指著交警，還嗆聲「你們是人民公僕，我花錢養著你們」，更無禮出手甩其中一人4個耳光，接著罵另一人，罵完又接著甩了4個耳光。

梁女對交警狂飆髒話，還出手打人。 梁女對交警狂飆髒話，還出手打人。(圖/ 翻攝自影片)

這段影片在網路上曝光後，梁女和其他相關人士馬上遭到當地民眾圍剿，想追出對方到底是何方神聖，後來有一名在唐山市地稅局工作的民眾向記者證實，肇事逃逸案中的趙男是唐山市地稅局海港開發局地稅分局副局長趙學立，而打人的梁女就是他的妻子。

唐山市公安局海港分局也在24日發布案件相關聲明。 唐山市公安局海港分局也在24日發布案件相關聲明。(圖/ 翻攝自微博)

而唐山市公安局海港分局也在24日發布聲明，關於交警遭到梁女、趙男辱罵毆打的情形已做出處理，兩人的行為已構成嚴重妨害公務，可能對社會產生不良影響，已依照涉嫌妨害公務罪將兩人刑事拘留，全案仍待進一步審理。

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