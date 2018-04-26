杏林醫院廢棄25年淪鬼景點 網曝撞鬼實錄！

2018年04月26日 13:11 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台南市知名鬼屋「杏林醫院」自82年停業之後，迄今已廢棄25年，靈異傳聞不斷，也成為試膽勝地。近日有網友在網路上探詢該醫院的「都市傳說」，意外釣出不少撞鬼實錄！

原PO在臉書《爆廢公社》上傳一張台南西門路和南寧街的交叉路口街景，知名的杏林醫院就矗立在前方，由於照片拍攝時間是在白天，路上行人穿梭，看起來只是一棟普通的廢棄大樓，原PO不禁好奇發問「有人知道這棟房子的傳說嗎？」

貼文一出隨即引起網友熱議，也意外釣出不少人分享過去的試膽經歷，「X，這棟樓是台南最大鬼屋，我進去後連續2天做同一樣的詭異夢境」、「某年7月暑假大熱天，我從後面鐵門鑽進去醫院，當下是沒有風的狀態，但我才剛踏進去，後面那一扇門就突然蹦一聲的關起來」、「我就讀的南英商工剛好位在醫院旁，有次陪朋友去廁所時，趴在牆上發呆，結果剛好瞄到對面醫院玻璃的窗架自己關上…」、「聽說怪手要進去開挖時都會熄火、無法發動，多師父去超渡都沒用」

此外，也有網友透露，之前跟朋友一行15人前往探險，「我們從一樓走到太平間在走到最頂樓，正要上去頂樓的時候在樓梯間，突然發出一聲巨響像是很大力摔門那樣，真的整棟樓都聽的到那樣，但不知道為什麼一群人就只有我跟另一個朋友聽到，其他同行10幾個都沒聽到，都說完全沒聲音。」

杏林醫院在民國64年落成，由黃姓、許姓、吳姓3位醫生共同持有，醫術還被當時的市長稱讚，算是當年數一數二的醫院，卻在民國82年因不實醫療記錄問題而宣佈廢業，停業至今25年，醫院仍舊未被拆卸，還留下許多當時營業所用的器材，以致後來出現許多靈異傳聞。

僅管如此，當地民眾卻覺得沒有什麼，指醫院裡的怪聲，是風吹過門窗的聲響；鬼火則是探險學生晚間跑進去，用手電筒亂照造成的。

據悉，這裏流傳著在4、5樓的病房時常可以看到一位白髮老人跟長髮女子，不時還伴隨淒厲的哭聲，也曾有因兩名青少年闖入醫院「試膽」，還打卡PO文，卻意外接到「快來救救我」的不明來電，嚇得男子趕緊報警。