幫名嘴計算「台灣價值」！呱吉：影響力超虛

2018年04月26日 13:28 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

《政經看民視》節目製作人兼主持人彭文正24日在臉書公開AC尼爾森收視率調查，發文表示「因為黑柯，所以第一，這就是台灣價值！」此舉引起網紅呱吉不滿，認為「不論柯黑或柯粉，只要加上這個標籤，你的價值永遠就只會依附在柯文哲之下。只有腦殘才喜歡這個標籤。」並幫忙計算彭文正的「台灣價值」，直言「這些名嘴，只是一塊空心磚，他們不止失去未來，連現在都沒有了。」

對於彭文正的「台灣價值說」，呱吉以台灣總戶口數為844萬、《政經》收視率0.87%，表示約有7萬3千戶收看，並假設平均每戶有1.5人收看，總觸及人口為11萬，再加上該集在《Youtube》上累積觀看數為5.3萬，合計16.3萬。呱吉說，「我幫他多加一些零頭吧，也許我少算了什麼。18萬好了。我同一天的影片流量已經超越了他的台灣價值。」

再來追算談話性節目的製作預算、來賓費用，以及主持人和攝影棚費用，呱吉認為三、四十萬跑不掉，「我算四十萬好了，希望沒有小看政經的價值。也就是他的每個『台灣人價值』是兩塊左右。我的影片製作費，因為我連交通都是靠人力滑板，所以勉強算走路工500吧。我的台灣人價值0.0025塊。真省錢呢。」

呱吉解釋，之所以會講這些話，並不是要說自己很厲害，而是要說這些名嘴只是一塊空心磚，直言「請不要害怕名嘴，他們不止失去未來，連現在都沒有了。」另外，呱吉也提到，流量並不等於影響力，「很多人之所以看（電視政論節目）是沒得選擇，但是我的觀眾都是特地來頻道點開來的觀眾，不是強迫收看」、「這也是為什麼乍看很風光的政論節目主持人發篇文章連破千讚都很難的原因。他們根本不具實質影響力，只是虛的」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「他們真的很可憐，沒有自己的價值，只能依附在柯P上，還敢嘴說這是台灣價值」、「而且40歲以下的不怎麼看電視，40歲以上的早就有既定立場了」，也有人直言「傳統媒體的時代已經過時了，現在是YouTube等直播平台的網路時代，只可惜這些人依然不懂，最後也只能拿著AC尼爾森的民調，來騙騙一些不懂網路的老人，沾沾自喜罷了。」