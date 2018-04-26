「這種連坐真噁心」後勤官狂被懲處霸氣不幹了！

2018年04月26日 14:32 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「幕僚是神嗎？什麼事都要扯，不懲處不開心是吧？我們能有幾隻眼睛？」一名志願役軍官抱怨，軍中發生任何大小事，後勤官都會被以「督導不實」懲處，讓他痛批「這種連坐真噁心！」憤而自請退伍，貼文曝光被網友狂讚「幹的好！」

原PO在臉書粉專「靠北長官2.0」匿名投稿，「今天營部連某人酒駕 後勤官督導不實，懲處；今天一連某人掉裝備，後勤官督導不時，懲處；今天二連肇生營外車禍，後勤官督導不實，懲處；今天三連軍械被督導缺失，後勤官督導不實，懲處；今天四連某人驗尿有吸毒反應，沒軍醫官，所以後勤官督導不實，懲處；就算人不在營區，因為是後勤官，還是督導不實，懲處。」

一連串的懲處讓他身心俱疲，痛斥「老天爺，這種連坐看的真噁心！幕僚是神嗎？什麼事都要扯，不懲處不開心是吧？我們能有幾隻眼睛？」他也直言，儘管營長不打算懲處，但上面那票長官就是要看到懲處，「干你的事，懲處；不干你的事，懲處…連操課有人沒領槍被督導，後勤官懲處，Ｘ你妹的！」

對此，原PO霸氣表示「好啊，八成一堆老人說不爽別幹！林北已經送退伍報告，不爽幹了。苦幹實幹，撤職查辦，Ｘ！」

不少人看了貼文後紛紛留言回應「你一定就是後勤官」、「歡迎認識國軍」、「後勤業務沒有一個是好的，你沒發現嗎？只有被提報的份，也沒能見度」；也有人感嘆「上層以處罰優於獎勵、督導優於協助的方式才會搞得怨聲載道，如果在一般企業能這麼囂張的應該很少吧，就是吃定你走不了」