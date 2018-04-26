月薪45K行銷主管因為這原因 甘願降薪一萬轉行！

2018年04月26日 15:24 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

先蹲後跳這道理誰都明白，但要做到很難，因為「先蹲」兩字代表的是頭銜變小，薪水變低，面子、裡子雙雙掛不住，這虧本生意，做起來，心中難免委屈。委屈吞不吞，決定於你的人生規劃、眼光與膽識。

蒨蒨現職是做關鍵字行銷的小主管，幾次跳槽都在行銷相關領域，每一次的跳槽，總能加薪五、六千，34歲的她，薪水不含獎金，已經來到四萬五，但她內心總有些遺憾，她一直想當公關，不知怎的，履歷表一投再投，怎樣都沒消沒息，覺得很沮喪與無力，年紀來到34了，她心知肚明，再過幾年，要轉行更難了。

她把想轉行的念頭，跟我聊了一下，我想到剛好有一些朋友的公司缺公關，幫忙轉個履歷倒也順手，沒想到朋友們紛紛跟我婉拒，理由是「我們要找有相關經驗的」、「她之前就自己丟履歷來，但她過去經驗都在行銷領域，我擔心她不懂媒體喔」、「她沒做過CSR」（企業社會責任），可能不行耶」總之大家通通都要即戰力，只有一位主管願意找她來談談看。

後來呢？她在電話裡就拒絕了這家企業，因為對方給的薪水太低，只有三萬五，等於降薪水一萬，拒絕之後，她卻有點不捨與茫然，擔心從此更難圓公關夢。

在職場上，不想錯過轉職或者轉產業的機會，有幾個態度你必須掌握：

第一、接到面試邀約電話，一律先說好

你的時間也許真的很寶貴，因此選擇直接在電話上跟企業談條件，一聽到某個條件不符合，立刻婉拒上門的工作機會，但這樣做是有點傻的，俗話說見面三分情，通知面試的電話上，很難說清楚企業對你的期待，以及能給予你的福利待遇，你貿貿然拒絕，要等機會再上門，可能需要點時間。

再者，花點時間去面試，聊一聊絕對不會吃虧，也許人資主管或者企業主手上還有其他適合你的職缺，甚至如果這次雙方在條件上沒談攏，多個主管知道你的專長，不也挺好的嗎？

第二、換產業就是重新當菜鳥，心態要歸零

轉行的第一份工作，降點薪水無妨，最多就是委屈一年，就能跳槽了，拿到這個資歷後，等於是拿到這職位的入場券，你可以擺脫「沒相關經驗的標籤」，未來薪水上就不會委屈你。

進一步來說，當你有過去的專業（例如行銷、關鍵字等等），再學會新領域的專業（如：文中的公關專業能力），未來就能兩者結合，成為複合型專業人才，在履歷表的競爭中，這樣的人才比較獨特，你也就能脫穎而出。

第三、握住選擇權才是贏家

遇到工作機會上門時先說好，這個策略是給自己多一點時間去思考跟評估，常常有些人率性拒絕後，幾天之後覺得後悔，沒有勇氣也不好意思再打電話回去給人資，甚至就算有勇氣再撥電話回去，卻驚覺自己當下，沒留下對方的聯絡方式，想回頭都難，讓自己失去選擇權，是很傻的行為。

舉個例來說，有天我上網想買一本絕版書，賣家的價格從兩千多元到一千多元都有，我對每一位賣家都留言探詢「最便宜可以賣多少」，我發現回覆我的答案都是「這價格已經是最低了，你下標我就幫你提前結標」、「絕版書機會難得，不二價，請把握」、「抱歉，不降價」，我會沮喪難過嗎？不會，完全不會，因為在洽詢這些賣家降價時，我已經同步找到一位賣得很便宜的賣家，價格是三百七，省了不少錢也賺到不難過的情緒。

你想，我如果傻傻等待某一個賣家的回覆，結果又慘遭拒絕時，一定會難過、沮喪，且可能被拒絕了幾家後，就因為精神疲憊跟受挫之下，接受比較高的賣價。人生這條路，要永遠、永遠，要把選擇權握在自已的手上，等待跟看臉色只是過程，握住選擇權，你就能很灑脫。

幾天後，我的朋友蒨蒨後悔了，追逐夢想的驅動力，讓她願意降薪接受三萬五的薪水，免得將來遺憾這輩子就此錯過轉業圓夢的機會，她希望我能幫忙跟來電邀約面試的企業主管說情，讓她有回頭的機會。

經過這樣的過程後，我相信她會更珍惜這個機會，職場上想要「變身」，脫胎換骨的過程中一定有陣痛，暫時委屈的薪水，是為了等待身價翻倍的未來，心態、姿態放軟一點，就能離夢想近一點。

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