「我手很髒妳擦一下捏」工人阿伯狂追還錢包 4萬人心疼

2018年04月26日 16:18 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名在屏東讀書的女大生，日前下課買飲料時突然發現錢包不見，正當她急忙將機車調頭想要沿路尋找時，眼前出現一位像是在做工地的阿伯，滿身是汗的騎著機車停在她旁邊說「阿妹啊，妳的錢包掉了捏」讓女大生感激不已，但接著阿伯又說「我的手很髒不小心撿了妳的錢包，妳要擦一下捏」讓她聽了相當心疼。

女大生在《Dcard》發文透露，她下課後逛完全聯就將錢包掛在機車前面，騎了很長一段路後覺得口渴，於是停下來打算買飲料，沒想到卻發現錢包不見了，很慌張的她急忙將機車調頭迴轉想要返回尋找，沒想到眼前卻突然出現一位工地阿伯告訴她「阿妹啊，妳的錢包掉了捏」，女大生表示，阿伯的出現就像是神拯救了她。

當她笑著向阿伯表示感謝後，對方卻懷著抱歉的神情接著說，「拍謝蛤（不好意思），我出來買飲料看到妳的錢包掉了就一直追妳追到現在總算被我追到了，啊妳的錢包要擦一下捏（從口袋拿出衛生紙），我的手很髒不小心撿了妳的錢包。」這句話讓女大生聽了滿是心疼，接過錢包的她握著阿伯的手，告訴他「不會啦，阿伯謝謝你欸，不然我一個禮拜的生活費都沒了！」跟阿伯聊了一會，女大生最後買了飲料向阿伯致謝，這一段經歷也讓她驚呼「臺灣人真的很有熱心♥」。

事件曝光後，不少網友深受感動，紛紛留言回應「手髒了可以洗，那個阿伯心很乾淨」、「阿伯的手不是髒手是充滿溫暖的手」、「做工的都很善良」、「這個手無價」、「每次看到類似的故事就覺得台灣有救了」。