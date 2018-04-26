甩了同齡男友投奔44歲大叔懷抱 少女：和他上床爽翻了！

嘉維與崔瑟相差了27歲，但年齡對他們來說並不是距離（翻攝鏡報）

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甩了同齡男友投奔44歲大叔懷抱 少女：和他上床爽翻了！（翻攝鏡報） 甩了同齡男友投奔44歲大叔懷抱 少女：和他上床爽翻了！（翻攝鏡報）

英國一名17歲的少女透過交友網站認識了一位住在美國的44歲男子，兩人雖然分隔地球兩端，更相差了27歲，不過兩人卻跨越這些鴻溝一拍即合，女方也不在乎男方離過兩次婚、甚至連小孩都比她還年長，兩人見面後隨即陷入熱戀，而女子更毫不諱言，比起與同年齡的男友發生關係，「和大叔上床真的是爽翻了！」

綜合外媒報導，2年前住在英國西約克夏郡布拉德福德（Bradford）的少女嘉維（Avalon Garvey）透過交友軟體，認識了44歲的美國男子崔瑟（Doug Tracer），由於兩人一開始只是抱著交友心態，因此崔瑟也不隱瞞地告訴嘉維自己離過兩次婚，更育有3個孩子。

沒想到兩人在聊天的過程中越來越投機，更因此產生了情愫，因此崔瑟決定飛到英國去與嘉維見面，而兩人在見面當天就立刻發生了關係，而嘉維也立刻與同年齡的男友分手，專心與崔瑟交往，並維持著兩個月見一次面的頻率，也許是小別勝新婚，嘉維更坦言與崔瑟上床「真的很爽」。

如今兩人已經交往2年，關係仍然像熱戀中的情侶一樣甜蜜，兩人會輪流飛到英國及美國見面，而嘉維的母親已經和崔瑟見過面，並且對這位未來女婿感到相當滿意。

目前正在英國約克大學念書的嘉維，將於明年前往美國的波特蘭藝術學院攻讀藝術，因此兩人在未來將會有更多的時間與機會來見面。雖然一起出遊時曾被誤認是父女，但嘉維對此卻毫不在乎，更直言「我現在很開心，別人怎麼想不關我的事！」

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