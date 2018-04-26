3歲女童失蹤15小時 17歲半盲忠犬徹夜守護獲頒「榮譽警犬」

2018年04月26日 20:59 陳慶餘

女童在離家２公里的一處山上被發現（翻攝ABD News）

俗話說「狗是人類最好的朋友」，這句話又再度透過澳洲一隻17歲半盲又耳聾的忠犬麥斯（Max）認證，日前麥斯的3歲小主人歐若拉（Aurora）在離家之後就失蹤將近15小時，而當她被搜救人員發現時，竟看見麥斯守護在歐若拉身邊，消息曝光後當地警方對麥斯的行為忠心護主的行為大力讚賞，更封牠為「榮譽警犬」。

綜合外媒報導，上週五歐若拉在獨自離家之後就此失蹤，她的家人在發現之後就立刻報警處理，而當地警方在獲報之後就立刻展開搜索，更動員了超過100名志願者來加入幫忙，但卻一直沒有找尋到歐若拉的蹤跡。

搜索行動展開15小時候，歐若拉的祖母班奈特（Leisa Bennett）在離家2公里的一處山上隱約聽到女童的呼喊聲，因此就立刻順著聲音源頭尋找，沒想到在尋找過程的半路上，他們卻先遇見了麥斯，而在麥斯的帶路之下，班奈特與救援人員也順利地找到躲在石縫中取暖的歐若拉。

事後救援團隊的負責人就指出，女童身上全部都是麥斯的氣味，因此他們研判，麥斯應該是在見到歐若拉獨自離家後就跟著她走到離家兩公里遠的山丘上，由於該處山路崎嶇，加上當時下雨，因此歐若拉在上山之後就迷路無法自行回家，但麥斯卻選擇一直待在她的身旁，直到救援人員靠近後才離開跑去帶路。

在麥斯徹夜的陪伴之下，歐若拉除了輕微的擦傷以外並無大礙，而當地警方在得知麥斯忠心護主有功之後，也立刻表揚牠，封麥斯為「榮譽警犬」。

對於麥斯一直守在女童身邊沒有離開的行為，雪梨大學的動物專家麥克里維（Paul McGreevy）就表示，老年的狗會比較重視與主人之間的關係，而且狗相當聰明，麥斯應該是能夠感受到小主人緊張的情緒，所以才會選擇守護在她的身旁。