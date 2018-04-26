3歲女童失蹤15小時 17歲半盲忠犬徹夜守護獲頒「榮譽警犬」

盲忠犬徹夜守護小主人獲頒「榮譽警犬」（翻攝臉書）

友善列印
女童在離家２公里的一處山上被發現（翻攝ABD News） 女童在離家２公里的一處山上被發現（翻攝ABD News）

俗話說「狗是人類最好的朋友」，這句話又再度透過澳洲一隻17歲半盲又耳聾的忠犬麥斯（Max）認證，日前麥斯的3歲小主人歐若拉（Aurora）在離家之後就失蹤將近15小時，而當她被搜救人員發現時，竟看見麥斯守護在歐若拉身邊，消息曝光後當地警方對麥斯的行為忠心護主的行為大力讚賞，更封牠為「榮譽警犬」。

綜合外媒報導，上週五歐若拉在獨自離家之後就此失蹤，她的家人在發現之後就立刻報警處理，而當地警方在獲報之後就立刻展開搜索，更動員了超過100名志願者來加入幫忙，但卻一直沒有找尋到歐若拉的蹤跡。

搜索行動展開15小時候，歐若拉的祖母班奈特（Leisa Bennett）在離家2公里的一處山上隱約聽到女童的呼喊聲，因此就立刻順著聲音源頭尋找，沒想到在尋找過程的半路上，他們卻先遇見了麥斯，而在麥斯的帶路之下，班奈特與救援人員也順利地找到躲在石縫中取暖的歐若拉。

事後救援團隊的負責人就指出，女童身上全部都是麥斯的氣味，因此他們研判，麥斯應該是在見到歐若拉獨自離家後就跟著她走到離家兩公里遠的山丘上，由於該處山路崎嶇，加上當時下雨，因此歐若拉在上山之後就迷路無法自行回家，但麥斯卻選擇一直待在她的身旁，直到救援人員靠近後才離開跑去帶路。

在麥斯徹夜的陪伴之下，歐若拉除了輕微的擦傷以外並無大礙，而當地警方在得知麥斯忠心護主有功之後，也立刻表揚牠，封麥斯為「榮譽警犬」。

對於麥斯一直守在女童身邊沒有離開的行為，雪梨大學的動物專家麥克里維（Paul McGreevy）就表示，老年的狗會比較重視與主人之間的關係，而且狗相當聰明，麥斯應該是能夠感受到小主人緊張的情緒，所以才會選擇守護在她的身旁。

「我手很髒妳擦一下捏」工人阿...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。