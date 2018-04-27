18歲小鮮肉玩3年虛擬貨幣撈千萬 時薪7千打趴一票人

18歲小鮮肉玩3年虛擬貨幣撈千萬 時薪7千打趴一票人(圖/ 翻攝自Instagram@eddy_zillan、取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

虛擬貨幣的市場持續成長，有不少投資客紛紛投入，多少都有賺到一筆滿意的報酬。美國有一名18歲小鮮肉艾迪茲蘭(Eddy Zillan)從3年前開始投資虛擬貨幣「以太幣(ETH)」，壓對寶的他已經替自己賺進百萬美元(約新台幣2989萬元)，還創業開公司提供投資諮詢，光是一小時諮詢費用就高達250美元(約新台幣7400元)。

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綜合外媒報導，來自美國俄亥俄州的艾迪，會開始投資虛擬貨幣，是因為在15歲那年看到一則毒品交易網站的新聞，注意到虛擬貨幣這個新興投資項目，便開始鑽研；3年前不像今日，有許多YouTuber或投資者會在網路分享介紹，艾迪只能靠自己一點一滴摸索。

直到有一天，他真的實際投入第一筆投資100美元(約新台幣2964元)，不到幾個小時就賺到10美元(約新台幣296元)，短時間就有高報酬的成果，讓他眼睛為之一亮，隔天直接加碼到1000美元(約新台幣29646元)，過一個星期就變成5000美元(約新台幣148232元)。

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艾迪靠著自己打工賺來的錢，和成年禮拿到的禮金，短時間大膽投下12000美元(約新台幣355763元)，幾乎是他全部身家；沒想到他的決定是對的，幾個月內就有高額報酬，收益增加也讓他更著迷在虛擬貨幣上，天天都要花上幾個小時在投資方面。

從開始投資至今，18歲的艾迪就替自己賺進百萬美元(約新台幣296萬元)，他更打鐵趁熱創立公司「Cryptocurrency Financial」，決定要靠自己的專業賺錢，轉而投入顧問領域，供其他企業或投資者諮詢，他一個小時的諮詢費就高達250美元(約新台幣7400元)。

不過，年輕氣盛的艾迪常常在社群網站分享他多采多姿的生活，像是開跑車、參加各種派對、與名人合照等，都被許多網友認為他在「炫富」；艾迪對這些負面看法回應，他這些行為是在行銷自己，沒有騙人或是不法，沒有什麼不對。

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