孫安佐庭外「雙手反Ｖ」惹議 宅神解密：這是挑釁

2018年04月27日 10:03 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

孫安佐入獄後首現身 仿死侍？雙手交叉比YA（影片取自YouTube/中天新聞CH52）

狄鶯兒子孫安佐涉嫌威脅恐攻倉皇被捕，25日召開預審庭，這也是他被捕後，隔了近一個月首度亮相。沒想到面對鏡頭，竟然語出驚人表示「想看動漫」和「感謝支持我的朋友」，甚至上囚車後還比出「雙手反Ｖ」的手勢，令人匪夷所思。對此，宅神朱學恆事後分析，直指該手勢形同挑釁。

朱學恆接受《蘋果》訪問，說明孫安佐雙臂交叉、反手比Ｖ的手勢叫「兩指敬禮」，在國外通常被視為相當於豎中指的侮辱意義，是極為不雅的手勢，他不懂這個小孩為什麼被關還要這樣比，懷疑是否有反社會人格。

事實上，該手勢最早源自英法百年戰爭，法國人揚言要把英國弓箭手的中指和食指都砍掉，讓他們不能再張弓射箭，但最後英軍大勝，英國人特別伸直中指和食指，掌心向內，向法國示威，象徵著自己的手指頭是完整的，演變至今成了羞辱、蔑視、嘲笑對方之意。

此外，面對媒體詢問「有什麼話想說」，孫安佐一句「我只想看動漫」同樣讓人跌破眼鏡，心理醫生楊聰財解釋，一般來說，被關在異地，出來面對台灣媒體通常會回答，我想家人丶朋友丶同學或是「我想回台灣」，不過孫安佐卻出乎意料「想看動漫」，代表他應屬於享樂主義者，比較不在意旁人眼光。表示他這種新世代孩子，受到父母過度疼愛與保護，認為父母會保護一切，所以比照一般青少年心智，他可能更晚才會成熟，凡事不在乎，才會如此回應。