是你嗎？地鐵捕捉男神照PO粉專求解 一張偷拍照融化迷妹

2018年04月27日 10:38 邱柏玟

日前一名巴西柔道訓練師瑪麗亞(Loiba Maria)在紐約搭地鐵，遇到一名樣貌堪比模特兒的男子，忍不住偷拍對方；事後才發現他是幾年前參加過《美國超級名模生死鬥》(America's Next Top Model)的男神奈爾迪馬科(Nyle Dimarco)，更特地PO照到臉書粉絲專頁詢問，竟釣出本人神回覆，徹底融化迷妹的心。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 16 日 上午 7:57 張貼

22日瑪麗亞從紐約搭地鐵到曼哈頓的途中，驚見對面坐了一名樣貌堪比模特兒、帥到難以置信的男子，她也覺得對方很眼熟，卻怎麼樣都想不起來，於是忍不住拿起手機偷拍對方，打算回家好好搜尋；回家後，她才想起地鐵上的帥哥就是知名聾啞男模奈爾迪馬科。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 17 日 上午 8:54 張貼

瑪麗亞還決定將偷拍照上傳到奈爾的臉書粉專詢問，留言說「我上個星期六好像在地鐵上看到你，如果真的是你，你本人真的比照片還要帥氣」，最意外的是她的舉動成功釣出本尊，奈爾在底下笑著回應，「是的，我知道你在拍我，謝謝妳親愛的」，還附上一張瑪麗亞正在拍他的照片。

瑪麗亞和奈爾兩人的互動，讓許多女粉絲超羨慕。(圖/ 翻攝自臉書@Nyle Dimarco)

許多粉絲看到瑪麗亞巧遇男神，反被對方「逮到」偷拍的小故事都笑翻了，紛紛留言表示，「巧遇就算了，還得到神回覆耶」、「好羨慕喔！我也想巧遇奈爾」、「我看到他，一定不會那麼鎮定」、「我想我看到男神的時候，也是這種笑容吧」。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 12 日 上午 8:59 張貼

奈爾後來將這個趣味故事轉發到自己推特，回應自己為何會反偷拍瑪麗亞，「身為聾啞人士，對周遭環境很敏感，因此很容易發現別人在偷拍自己」，他說當下自己心血來潮，就學演員科爾斯普羅斯(Cole Sprouse)反偷拍那些偷拍他的人；奈爾更表示，如果在巧遇瑪麗亞，很願意跟她拍一張合照。