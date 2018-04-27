是你嗎？地鐵捕捉男神照PO粉專求解 一張偷拍照融化迷妹

是你嗎？地鐵捕捉男神照PO粉專求解 一張偷拍照融化迷妹(圖/ 翻攝自臉書@Nyle Dimarco)

友善列印

日前一名巴西柔道訓練師瑪麗亞(Loiba Maria)在紐約搭地鐵，遇到一名樣貌堪比模特兒的男子，忍不住偷拍對方；事後才發現他是幾年前參加過《美國超級名模生死鬥》(America's Next Top Model)的男神奈爾迪馬科(Nyle Dimarco)，更特地PO照到臉書粉絲專頁詢問，竟釣出本人神回覆，徹底融化迷妹的心。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 張貼

22日瑪麗亞從紐約搭地鐵到曼哈頓的途中，驚見對面坐了一名樣貌堪比模特兒、帥到難以置信的男子，她也覺得對方很眼熟，卻怎麼樣都想不起來，於是忍不住拿起手機偷拍對方，打算回家好好搜尋；回家後，她才想起地鐵上的帥哥就是知名聾啞男模奈爾迪馬科。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 張貼

瑪麗亞還決定將偷拍照上傳到奈爾的臉書粉專詢問，留言說「我上個星期六好像在地鐵上看到你，如果真的是你，你本人真的比照片還要帥氣」，最意外的是她的舉動成功釣出本尊，奈爾在底下笑著回應，「是的，我知道你在拍我，謝謝妳親愛的」，還附上一張瑪麗亞正在拍他的照片。

瑪麗亞和奈爾兩人的互動，讓許多女粉絲超羨慕。 瑪麗亞和奈爾兩人的互動，讓許多女粉絲超羨慕。(圖/ 翻攝自臉書@Nyle Dimarco)

許多粉絲看到瑪麗亞巧遇男神，反被對方「逮到」偷拍的小故事都笑翻了，紛紛留言表示，「巧遇就算了，還得到神回覆耶」、「好羨慕喔！我也想巧遇奈爾」、「我看到他，一定不會那麼鎮定」、「我想我看到男神的時候，也是這種笑容吧」。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 張貼

奈爾後來將這個趣味故事轉發到自己推特，回應自己為何會反偷拍瑪麗亞，「身為聾啞人士，對周遭環境很敏感，因此很容易發現別人在偷拍自己」，他說當下自己心血來潮，就學演員科爾斯普羅斯(Cole Sprouse)反偷拍那些偷拍他的人；奈爾更表示，如果在巧遇瑪麗亞，很願意跟她拍一張合照。

Nyle DiMarco（@nyledimarco）分享的貼文 張貼

女星爆劈腿？男神「被兵變」真...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。