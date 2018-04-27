2名八百壯士遭逮 反年改肉搜警「先斬首學弟」

2018年04月27日 11:50 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

反年改團體「八百壯士」25日攻進立法院，與現場員警、媒體記者不斷爆發肢體衝突，直至26日下午達成協議，正式宣布解散。其中一名反年改人士在臉書社團內PO文，控訴2名夥伴遭某警方逮捕，引起許多「學長」不滿，揚言對該警進行「肉搜」直指「先斬首頭，是為上策」。

立法院25日召開軍人年改公聽會，「八百壯士」群聚在外集結抗議，並試圖衝入立法院，過程中有部分人士不但衝著警方及記者出拳、還阻擋採訪，甚至影響到附近成功高中學生考試，引起學生不滿，還反嗆「想被打死是不是？」爆發激烈衝突。

反軍人年改團體「八百壯士」25日在立法院外抗議，在多次衝突中攻擊記者造成警察受傷，晚間10時八百壯士發言人吳斯懷（右三）開記者會道歉。（王英豪攝）

「八百壯士」昨（26日）下午宣布，行動已經達成預期目標，活動解散，後續看民進黨審查法案進度，擇期再戰，發言人吳斯懷也坦言，過程中他們確實有脫序行為，也召開記者會公開道歉，只是，他們也希望警方不要執法過當。

八百壯士反軍改團體26日承諾會救出並表揚第一線負責衝撞的抗議人士後，宣布「護憲維權誓師」成功，行動解散；抗議團體離開前在立院前拍照打卡。（郭吉銓攝）

不過一名反年改成員在《監督年金改革行動聯盟》臉書社團中上傳一張警察照片，指控該名警察在此次集會活動中逮捕2名夥伴，「肯定會升官了！」引起諸多「學長」憤恨不滿，紛紛留言痛批「幫我們爭取應得的，還這種嘴臉，希望他退休領不到」、「欺負老弱！請記住」

甚至鼓吹「先斬首頭，是為上策」，直言「過街老鼠，大家看清楚」、「肉搜他再來處理他」、「全民肉搜！請他的父母給個交代！」、「過兩天就會因為參加主子慶功宴，然後酒駕撞死了啦。」