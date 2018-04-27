讓正妹女友頭頂飛鏢靶 臭屁男炫技卻射中右眼悲劇了！

讓正妹女友頭頂飛鏢靶 臭屁男炫技卻射中右眼悲劇了！(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

近期有越來越多人樂愛玩飛鏢，不少酒吧也會有飛鏢靶讓消費者玩樂。最近國外網路上有一段影片引起熱烈討論，一對情侶在美國紐約一間酒吧裡，男友疑似想展現自己很會射飛鏢，要女友坐在靶下，豈料竟失手「正中」她的右眼，讓她痛到秒起身離開；超瞎情節讓網友笑翻，還有人忍不住問「男友還活著嗎？」

綜合外媒報導，25日有一段影片被國外網友瘋傳，畫面中地點是在美國紐約的一間酒吧，一名穿著黑色深V衣服的漂亮女子靠著牆坐著，頭頂上正好有一個飛鏢靶，原來是她的男友疑似想證明自己射飛鏢的實力，要讓女友「好好見識」一下。

沒多久就看到鏡頭另一端的男友丟出第一支鏢，居然從女友頭髮旁飛過釘在牆壁上，沒有射中靶的情形讓女友忍不住笑出來，還說「感覺很像射到我頭上的蘋果」；但男友沒有等她準備好，直接丟出第二支鏢，竟不偏不倚射中她的右眼，儘管她趕緊將飛鏢拔出，仍痛得摀住右臉直接起身離開。

分享影片的人沒有詳細交代事發時間及後續，有不少網友很擔心女子的傷勢，「我好像聽到飛鏢扎進肉裡的聲音」、「用看的我的右眼也好痛」、「她還好嗎？沒處理好會很嚴重吧」，還有人開玩笑地問，「男友還活著嗎？」；後來有媒體指出，女子事後馬上前往醫院治療，深怕因為男友的失誤讓自己失明。

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