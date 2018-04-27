「警察只有被打的份」謝文苑嘆：千悲、衰小！

2018年04月27日 13:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

反年改團體「八百壯士」近日衝撞立法院，造成多名警察受傷掛彩，中央警官大學前教官謝文苑在臉書發文表示，每次陳抗警察只有被打的份，不禁感嘆「悲啊！千悲！千悲！再千悲！」

立法院25日召開軍人年改公聽會，「八百壯士」群聚在外集結抗議，與現場員警、媒體記者不斷爆發肢體衝突，謝文苑在臉書上傳多張現場陳抗照片，其中不乏員警受傷畫面，他有感而發寫道，「你可知道警察搭車沒優惠？你可知道警察一樣在繳稅？太陽花時…他被打；勞團陳抗…也被打；八百壯士…，還是打。」

他認為，警察一直以來只有「接球」權，從來沒有「發球」權，「因公殉職說『意外』，鼻孔講話真奇怪，長官督勤拼命殺，委諸公在吹喇叭…悲啊！千悲！千悲！再千悲！衰小！衰小！真衰小！」

執勤員警撐著盾牌休息。(黃世麒攝)

貼文一出引起諸多警界同仁共鳴，「被政黨政治出賣的一群！」、「雙重被害人」、「守的是長官的烏紗帽！」、「能退！能退！趕快退！」；也有人說「手心手背都是肉，警察中立，為國家，政黨呢，政府呢，無能就不要製造警察麻煩，警察是社會褓姆，不要再內耗警察體力」。

還有網友示警，「不認同打警察的抗議方式，可以有不同聲音，但要合法方式表達，這樣用打架的方式，全民會支持政府加速年改，面對現實少子化，壽命提高，國家一定會破產。」

但一名老警察則感嘆「民國74年警校畢業在基隆港警所服務月薪14000元加班費900元，當時的碼頭工人半個月工資已經18000元以上，如今還要被年輕人說成米蟲，真的很不值…，士可殺不可辱！」