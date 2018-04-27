裝針孔偷拍同事如廁 女護理師遭爆「簽性愛契約」私下援交

護理師遭爆料偷裝針孔，又在私底下援交賣裸照（翻攝爆料公社）

友善列印

近日有男網友在臉書匿名指出，自己無意間發現護理師女友在醫院廁所裝針孔偷拍，嚇得他趕緊分手並且上網爆料，而警方在接獲消息後也主動介入偵辦。該名遭指控偷拍的鄭姓女護理師到案後稱，自己是和男友吵架之後找人一夜情，卻遭對方偷拍裸照來威脅裝針孔，不過該名爆料人卻又在今日凌晨加碼爆料，指出這位護理師不只裝針孔偷拍，私底下更在販售裸照、自慰影片以及接受性愛包養。

據了解，這名22歲的鄭姓女護理師任職於新北市某醫院，而爆料的男網友26日晚間在臉書社團《爆料公社》發文貼出一段影片及數張鄭女正在裝設針孔的畫面，讓不少網友為之譁然，而警方在獲報後也主動介入偵辦將，並且在當天晚上前往醫院逮捕鄭女。

鄭女被捕後向警方表示，自己是因為一夜情被被偷拍裸照，所以才會被威脅裝針孔偷拍，不過她也強調針孔並沒有拍到任何畫面，自己還因為此被對方痛罵，裸照也早就被散播出去。由於針孔並沒有拍攝到任何畫面，加上目前沒有任何被害人出面報案，因此警方將進一步聯繫發文者以及男網友到案說明。

不過隨後該名爆料的男網友又加碼貼出據說是鄭女手機的對話截圖，從截圖中可見鄭女竟私底下兼差販售裸照、自慰影片，甚至還貼出自己的帳戶要求對方匯款，並且疑似接受20萬元的性愛包養，超展開劇情讓不少網友看了之後都超傻眼。

加碼爆料貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示：「道德觀念到底都怎麼了」、「多缺錢？」、「做髒髒包還要偷拍⋯難道是拿去賣？」、「真的是超展開」、「怎麼跟自己講的完全不一樣？」

護理師遭爆料偷裝針孔，又在私底下援交賣裸照（翻攝爆料公社） 護理師遭爆料偷裝針孔，又在私底下援交賣裸照（翻攝爆料公社）
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