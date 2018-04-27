男宿發現「大胸罩＋女性內褲」惹議 釣出物主超尷尬解釋

2018年04月27日 15:07 邱柏玟

學生時期在外住宿是很常見的狀況，宿舍裡共用各種電器也很正常。日前有一名男大學生要洗衣服的時候，發現女賓止步的男生宿舍居然出現「大胸罩和女性內褲」，最誇張的是物主更將餅乾袋及髒衛生紙丟進洗衣機，讓他看了超傻眼；他將此事分享到網路上，馬上釣出物主尷尬解釋是「表演用」，但仍不少人質疑。

25日晚上有一名男大學生在《Dcard》發文，他提到自己住在男生宿舍裡，宿舍也明文規定「女賓不得進入男宿舍」，但宿舍裡的洗衣籃居然出現胸罩和女性內褲，並附上一張一堆髒衣服最上面出現「紫色大胸罩」，讓他忍不住懷疑，「除非你是大奶漢子，或是孝心爆棚幫馬麻(媽媽)洗內衣，不然就是帶女朋友回來啪啪啪了吧？」

男大學生除了發現胸罩和女性內褲外，他對於這些物品的主人感到傻眼，因為他身為男生都知道這些貼身衣物應該要手洗，不該丟洗衣機；更接著抱怨，「可以不要把吃完的餅乾袋一併丟進去嗎？還有使用過的髒衛生紙也是，放進去洗不會band(變)乾淨喔」。

大票網友看到照片也十分傻眼，認為宿舍洗衣機是公用的，所以有不少人表示，「尊重下一位使用者啊！」、「餅乾袋也太噁」、「內衣內褲還好吧，只是衛生紙跟餅乾袋一起洗會造成下一個使用者的困擾」；而大多數人都推測物主應該有變裝癖，「其實他有穿內衣的興趣」、「內衣控？」、「真是與眾不同的僻好」。

後來有一名自稱是當事人跳出來回應，沒想到睡一覺起床後發現「事情大條」，對於網友紛紛猜測他是否有變裝癖，或是帶女生回宿舍各種答案，他急忙解釋，「不知道各位怎麼想的…不過很遺憾只是表演用道具，如果是穿的，直接丟洗衣機會被帶去殺掉吧…」。