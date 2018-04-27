託室友丟垃圾！30萬家當全被扔 她崩潰喊：內褲在街上飛

2018年04月27日 15:37 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

什麼都不怕，就是怕遇到豬隊友！日前一名英國女子洛妮（Loni Rose Evans）15日準備搬到新家，因臨時有事外出，請室友幫她將家中的垃圾丟掉，沒想到等到她回家時，竟在街上看見自己的內衣、護照，才發現價值1萬美元（約新台幣30萬元）的家當，全被室友意外丟棄，讓她超傻眼，直呼「她到底是多麼蠢？」

29歲的洛妮日前從澳洲北邦代（North Bondi）搬到馬魯布拉（Maroubra），搬家前，她將把家中的衣物、3C用品等生活用品都打包成袋，還特地將施華洛世奇耳環、項鍊、金手鐲以及香奈兒耳環等珠寶都放進小袋子裡，然後集中在客廳。15日，她剛好有事情外出，請室友幫忙把清理出來的垃圾扔掉，沒想到室友卻誤以為客廳的那幾包家當是垃圾，便順手拿起丟到街上。

室友竟將洛妮的家當當作垃圾丟棄。(示意圖/達志影像)

後來洛妮接到一通電話，對方表示「我在路邊撿到你的護照」，她才驚覺不對，立刻打電話問室友：「你有沒有扔掉我的東西？」對方回：「我都丟掉了，像妳說的那樣子，我把所有的東西都扔出去街外了」，洛妮當時趕緊跑回家確認，卻看到自己的內衣、內褲在大街上「飛」，而一旁原本裝滿衣服的包包，打開時卻已經是空無一物。

洛妮說，自己一瞬間變得落魄，可是依舊相信這只是室友的誤解，但價值1萬美元的家當瞬間都沒了，「我一直在想，怎麼會有人這麼愚蠢？」事後洛妮為了救回自己的財產，在臉書分享自己的遭遇，希望撿到她財物的人可以送回。

幾天後，洛妮果真接到了一名鄰居的電話，表示「有人從街上找到6件運動衣」，讓她相當開心。洛妮表示，她沒有指責他人偷拿，因為如果是她看見路邊有好東西，也會一樣帶回家，「但我發現事主PO文尋找的話，我一定會把物品歸還。」