菜單上畫謎樣數字「II」！老闆遞2碗麵 客怒：這是四

菜單上畫謎樣數字「II」！老闆遞2碗麵 客怒：這是四(左圖翻攝自/爆怨公社/右示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

許多消費者在點餐畫單時，大多會用阿拉伯數字表示餐點數量。一名在小吃店工作的網友透露，日前一名顧客點餐時，在菜單畫上好像羅馬數字的「II」，老闆比對後認為，這應該是阿拉伯數字「2」，豈料他端上2碗麵時，顧客竟表示那是「4」，讓他不禁表示「我只是個小吃店，有必要搞個謎題讓我猜嗎？」

一名網友在《爆怨公社》表示，「這位客人，你麻幫幫忙，我只是個小吃店，有必要搞個謎題讓我猜嗎？」。顧客在菜單上陽春麵與滷蛋的項目後，個別畫上像「II」的羅馬數字，老闆當下認為這代表阿拉伯數字「2」的意思，沒想到他將餐點給對方後，客人竟表示「II」是「4不是2」，讓老闆當場相當傻眼。

菜單上畫謎樣數字「II」！老闆遞2碗麵 客怒：這是四(左圖翻攝自/爆怨公社) 菜單上畫謎樣數字「II」！老闆遞2碗麵 客怒：這是四(左圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友也表示，這數字應該是2而非4「他大概認為劃一條就是1吧！」、「買麵順便考店家智商」、「怎麼看都是2…」、「幹嘛不寫阿拉伯數字，奇怪的客人」、「IV這才是4吧！」、「這是羅馬數字2呀！」、「好奇葩的寫法，我剛以為是羅馬字的2」、「可能忘記正怎麼寫...（怎麼看都是2）」。

許多人認為該顧客寫的是羅馬數字「II」(圖翻攝自/維基百科) 許多人認為該顧客寫的是羅馬數字「II」(圖翻攝自/維基百科)

也有網友搞笑的解釋「這圖案，樓主有玩過天堂二吼」、「其實是雙子座」、「筆畫是4劃，所以是4碗」、「他應該是要寫『正』，但筆畫錯誤」、「筆畫順序不對，導致讓人誤會成2碗」、「是11碗吧！」

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