電爆IC廠！台達電年薪上看20個月

台達集團創辦人暨榮譽董事長鄭崇華（見圖，本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

一名自稱是台達電員工的友人，今（27日）在網路上發表「開獎文」，分享此次台達電員工薪酬分到多少紅利及獎金，直言「我朋友年資6年，職等s1、考績雙b，這次是40%，6個月左右。」貼文曝光讓不少網友羨慕直呼「丟履歷囉～達達屌甩IC廠。」

連續3年獲台灣證交所列入「台灣高薪100指數」的台達電，月薪加上年終獎金、現金酬勞與激勵獎金，總年薪上看20個月。針對原PO的發文，網友「geoffrey1214」幫忙推算，直言「不管是這次6，還是全年6個月，台達整年底薪16個月，至少有22個月以上…如果拿A，應該飛天了！」讓不少人狂讚「一進台達，終生發達。」

事實上，為了利於留才，台達電上月董事會決議改變現有的獎金發放模式，以往都在8、9月間發放前一年度員工紅利，今年將獎金分為4月發放的員工現金獎金和8月發放的員工現金酬勞，兩者合併後的提撥金額比例與往年相同，仍為稅後淨利的14％，以台達電2017年稅後淨利184億元來看，將提撥25.76億元作為員工獎金發放。

而台達電今年預計釋出1600個職缺，自3月起陸續於台大、成大、交大、台科大、清大、北科大、中央等七校參與校園徵才活動，工程類碩士新人起薪4萬6千元以上、博士6萬元以上，年薪更上看20個月，新鮮人百萬年薪不是夢。

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