長者要求讓博愛座嗆「妳是老人嗎？」 孕婦嘆：太可怕了

2018年04月27日 18:04 杜炤佑

博愛座是需要的人都可以坐的！日前一名懷孕8個月的媽媽上班搭公車時，竟因坐在博愛座上被兩名老人要求讓位，讓她無奈地說：「為什麼對孕婦那麼不友善，太可怕了！」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，懷孕8個月的她日前坐在公車的博愛座上，突然被一名老人問：「妳是老人嗎？」她回：「不好意思我是孕婦」，結果對方卻一直碎念，「現在年輕人都不讓座...。」沒想到後來又來一名老人要求讓位，「我跟他說我懷孕8個月了，他才說他沒看到就飄走了。」

「真的看不出來我懷孕嗎？」原PO無奈地說，當時旁邊坐著另一名孕婦，竟被一名阿姨「嘖了一聲」，讓她忍不住直呼：「為什麼對孕婦那麼不友善？太可怕了！博愛座有需要的人都可以坐，又不是專屬老人座，為什麼要一直叫孕婦讓座？」

原PO忍不住直呼：「為什麼對孕婦那麼不友善？太可怕了！博愛座有需要的人都可以坐，又不是專屬老人座，為什麼要一直叫孕婦讓座？」(圖/爆怨公社)

對此，其他網友也紛紛留言「藏肚+1，我都直接無視那些老人們」、「我也是懷孕八個月，站著等火車完全沒有人要讓座」、「像我朋友說的...幹，真的要逼我把貼紙貼在頭上嗎？」、「習慣了，貼貼紙跟別徽章都有人會裝沒看到，肚子挺出來還會被人家認為是胖肚子」。