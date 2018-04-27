真的很嚴格！AV三國志封面審查不給過 改這樣才準賣

井上綾子打扮成孔明（翻攝推特）

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最後這樣只好變這樣，還在上面強調「內含三國內容，不喜歡別看」（翻攝推特） 最後這樣只好變這樣，還在上面強調「內含三國內容，不喜歡別看」（翻攝推特）

雖然日本的AV界常常挑戰禁忌拍出許多特殊作品，但其實還是有些題材片商也不會自討沒趣去亂碰，因為若是過不了審查機關，花大錢拍好的片子也無法拿出來賣，近日就有成人片商在推特上抱怨，他們找來AV女優打扮成諸葛孔明拍攝的「三國志熟女」一直被審查機關打槍，最後好不容易通過審查，卻又因為封面問題遲遲無法上市。

日本成人片商「ブロッコリー／妄想族」近日透過推特抱怨，他們將AV女優井上綾子打扮成孔明拍攝的作品送給審查機關審查後，對方在看到之後就立刻打槍，因為他們會擔心這樣的題材會引起部分特定人士的反感，後來影片內容好不容易通過，但審查機關卻對封面很有意見，最後片商只好只好找來繪師畫了一張穿著比基尼的Ｑ版孔明來當封面。

眼看事件就此落幕，但片商又忍不住在推特上抱怨，本來Ｑ版孔明的比基尼上面要寫「魏蜀吳」的圖案，但後來想一想覺得審查機關一定又會打槍，所以只好自主規範改成現在這個樣子。

除此之外，拍攝這部作品的導演更加碼爆料，雖然影片內容給過，但審查機關卻要求片中裡面不能出現人名，所以影片裡面只要出現人名就會消音，舉例來說呂布會變成「呂嗶－－－」、諸葛亮會變成「諸葛嗶－－－孔明」。

而改版後的Ｑ版孔明封面圖曝光後，不少網友紛紛留言表示「怎麼變得有點可愛」、「這畫風…是搞笑四格漫畫吧」、「這封面太搞笑了」、「本來沒興趣的，突然想看了」。

這樣不給過（翻攝推特） 這樣不給過（翻攝推特）
這樣也不行，真的很嚴格（翻攝推特） 這樣也不行，真的很嚴格（翻攝推特）
本來泳衣上要寫魏蜀吳，但覺得一定會被打槍，所以才改成右邊這樣（翻攝推特） 本來泳衣上要寫魏蜀吳，但覺得一定會被打槍，所以才改成右邊這樣（翻攝推特）
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