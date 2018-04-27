上網搜尋「如何生小孩」 女子旅館內自行產子

2018年04月27日 21:16 陳慶餘

美國田納西州（Tennessee）一位22歲女子蒂雅弗里曼（Tia Freeman）一直不知道自己懷孕，直到肚子越來越大才驚覺自己可能有小孩了，而她上個月初出國旅遊時，肚子卻開始隱隱作痛，由於人生地不熟，因此她就在毫無生子經驗的情況之下，利用手機搜尋「如何生小孩（How to deliver a baby）」之後，就獨自在旅館的浴室自行將孩子生出來。

綜合外媒報導，22歲的蒂雅一直不知道自己懷孕，還以為肚子越來越大是因為變胖，她一直到今年初才知道自己其實是懷孕，但出國前往德國的旅遊行程卻早已安排完成，不想浪費的她於是決定繼續進行旅程，而她的家人也完全不知道她懷孕的事實。

蒂雅就這樣挺著大肚子搭機前往德國，但她卻在土耳其等待轉機的途中感到身體不適，原以為是食物中毒，但蒂雅後來才驚覺自己很有可能要生了，但由於人生地不熟，她只好回到居住的旅館，並用手機搜尋「如何生小孩（How to deliver a baby）」，接著就照著指示在旅館內的浴缸內自行產下一個健康的兒子。

蒂雅表示，她當時用力推了大概五到六次，孩子就順利誕生，而她再用小刀把臍帶割斷後就累到睡著，隔天才抱著孩子到機場詢問機場人員，要如何帶著兒子會回到美國，還以為她是要嘗試人口走私，幸好蒂雅最後在美國大使館的幫助之下辦好兒子的出生證明及護照，並且在當地休養了逾兩週後，才搭機返回美國。