以為撞鬼！深夜驚見憂鬱男獨自進山 他折返搭訕...結局超暖

2018年04月28日 07:00 杜炤佑

「當這個社會有人需要幫助時，有多少人願意鼓起勇氣伸出援手？」一名男大生日前在深夜騎車回租屋處時，看到一個男子低著頭、緩慢地往山的方向走，當下原PO以為撞鬼了，但從後照鏡發現，那名男子似乎在哭泣，於是他便咬牙折返，主動搭訕對方，沒想到這個無心的「問候」，卻救回了一個生命。

男大生在論壇「Dcard」PO文表示，某天晚上下班後，一如往常吃了宵夜，準備回租屋處讀書，由於他的住處位在偏僻郊區，通常在深夜時段是沒人會在那遊蕩的。不過當天他卻看到不遠處，有個背著背包的男子緩緩地往山區走，「我一開始以為自己遇到鬼，深怕明天考不到試，但我發現他的方向是往山裡面走，於是我停在前面一點的地方，從後照鏡觀察他，發現他好像在哭。」

後來掙扎許多的原PO決定折返，並開口問對方：「你還好嗎？需不需要載你一程？」陌生男子回：「沒事的，我只是想自己一個人散散心」，但卻持續掉眼淚。男大生憶述：「想說這樣也不是辦法，於是我請他上車，並載他到租屋處附近的涼亭坐著，有什麼事情可以等一下陪他聊聊，他沉默幾秒後同意了。」

兩人聊了一下，才得知男子的母親前幾天去世了，讓他相當難過，不僅考試考差了，女友見他這副頹廢樣也選擇離去，短短兩天內，就失去兩個最愛的人，「我想說只要走到一個沒人能找到的地方，離開這個爛世界，或許就不會比現在還痛苦了。」

聽完男子的故事，原PO除了開導他，還送對方回家。他說：「很多時候往往需要幫助的人，會被這個世界的『冷漠』給遺忘，我能做的是去關心一個看起來需要幫助的人，而我也希望當你也遇到這樣的人的時候，能夠獻出你的問候，讓他們知道，是有人關心他們的，何樂不為呢？」

對此，網友紛紛大讚原PO，「好謝謝你救了一個人，但是最愛的人離開真的很痛，再也不能相見了」、「你讓我看到世界的溫暖」、「或許這才是你人生最值得的成就」、「心情差的時候真的要人開導一下才會舒服很多」。

★珍惜生命，再給自己一次機會

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