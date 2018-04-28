機車被「染滿血跡」！調監視器揪兇手 真相讓他內疚

2018年04月28日 08:25 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若看到愛車被莫名染血，肯定會讓不少人錯愕不已。台南永康有一名男騎士日前抱怨，將車停在公司停車場裡，沒想到下班後發現車身佈滿血跡，讓他感到相當不悅，事後猜想可能是同事所為，第一時間不先追究責任，而是擔心對方傷勢，於是調閱公司監視器，才發現真相讓他好內疚。

台南一名網友在《爆料公社》發文抱怨，他將機車停在公司停車場「忘了拔鑰匙，下班後發現整台車都是血，一大塊凝血，包括滴狀血，手把歪了無法右轉，座墊上還有血手痕。奇怪欸！真令人生氣」，愛車莫名遭人染上血漬，讓他感到相當氣憤。

不少網友紛紛表示「報警吧！如果肇事的話車主有連帶責任欸」、「我覺得先報案吧！可能是騎出去摔了，這血量不簡單，等等出事找車主」。不過車主冷靜後思考，認為偷騎者可能是公司同事，再加上若報案此事件就會變公訴罪，且無法自行和解，再者也擔心對方傷勢，因此請公司調閱監視器，想查明真相。

車主的機車被染上血漬(圖翻攝自/爆料公社)

沒想到偷騎車者是在工作上很照顧原PO的大哥，由於對方在工作時不小心弄傷腳，急著要就醫，因此先借騎他的機車，豈料在途中又遇到車禍，導致他傷勢更加嚴重，就連工作服都被染上鮮紅鮮血，仍步行1公里將車牽回來，甚至沿路都在滴血才去就醫。

而後受傷的大哥，也拖著受傷的身體來向他道歉，原PO得知原委後，也感到相當內疚，不過所幸他理性的先去了解狀況，才沒有造成事後的困擾。許多網友則表示「人沒事就好」、「幸好你有先去調監視器，要不然就尷尬了」。