隆乳失敗！胸部感染腫到像西瓜 她崩潰：像謎片主角

2018年04月28日 09:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少女性對於胸部不滿意，有人會透過隆乳的方式，增加自己的自信心，不過整形手術也暗藏著風險。澳洲一名54歲女子在診所動隆胸手術，豈料術後卻發現她的胸部大的像西瓜，而且還感到相當不適，最後她趕緊至其他醫院就診，才知感染葡萄球菌，且必須動手術將植入胸部內的假體取出。

根據澳洲新聞網報導，54歲的米雪兒(Michelle)日前至一間位於雪梨西區的診所隆乳，而該名動手術的醫師自稱是整形外科醫師，事後才得知他僅是一名家庭醫學科醫師。期間為米雪兒注射一款輕度全身麻醉的「暮光麻醉」（Twilight Sedation），便為她動手術，豈料米雪兒醒後發現，自己的胸部卻像西瓜一樣大。

米雪兒崩潰的表示「我術前說要自然的胸型，不是像A片裡女主角的胸部」，但醫師卻辯稱「你反應過度了，你的胸部只是還未消腫」，但術後她仍感到相當不適，而且血糖一直降不下來，醫師便替她注射抗生素，但米雪兒的身體依舊感到不對勁。

事後她至其他醫院就診，醫師表示米雪兒的狀況很危險，「你已經感染葡萄球菌，可能是在隆乳手術期間感染的」，告知她必須立即動手術，將胸部裡的植入物取出，醫師事後在她乳房中，抽出250毫升的膿水與假體。米雪兒也記取這次教訓，術後她的胸部痛到無法出門工作，不過最讓她意外的是，修復手術費用竟然比隆胸費用還貴。

澳洲整形外科醫生協會主席馬格努森（Mark Magnusson）表示，由於對該行業缺少嚴格監管，甚至有許多未合格的醫師混入其中，而一般隆乳的植入物約10至12年才需更換，但現在有不少才隆乳1年就來醫院就診的病患，而且大多是出現感染，因此隆乳前必需找到良好的醫師，千萬不要為了省小錢，反而讓自己得不償失。