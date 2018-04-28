包包挖出9年前「焙果」變化石 網驚：能當傳家之寶

包包挖出9年前「焙果」變化石 網驚：能當傳家之寶(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

在家中挖到9年前的食物而且還未腐，是不是可以當古董了。日前一名網友在整理長輩的包包時，意外在裡面發現一個「焙果」，而且它完好如初，僅呈現變硬的化石狀，隨後又發現一張同一天消費的發票，才驚覺這個焙果已存放9年，此事曝光後讓不少網友驚呼「這可以當傳家之寶了」。

一名網友在《爆料公社》表示，先前在長輩家中整理包包時，突然發現一個麥當勞紙袋，裡面居然有一顆「焙果」，隨後又找到一張同時間購物的發票，而發票上顯示「98年5-6月份」，讓原PO驚覺這個焙果竟已存放9年，而且它不僅沒發霉，模樣還完好如初，只是變硬像化石而已，而此文一出也引發網友討論。

驚覺這個「焙果」居然已經放了9年(圖翻攝自/爆料公社) 驚覺這個「焙果」居然已經放了9年(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友開玩笑的表示「不怕不怕！趕快裱框起來」、「遠古化石」、「還不快拿去故宮或寶物鑑定團鑑定一下」、「9年前的焙果到今年你，還是一樣皮膚光澤透膚」、「包包保鮮的功能好強～！」、「感覺可以放成古董」、「可以當傳家寶了」。

還有網友困惑的表示「可以把焙果放包包9年沒發現比較厲害吧！」、「什麼包包可以藏在一個地方10年沒整理....也太猛了吧！」、「比較驚訝的是這包包十年沒整理，比焙果還扯！」、「這焙果可以藏在包包裡這麼久，也是很了不起欸！」。

對此，也有人質疑為何焙果放這麼久還沒發霉，實際上食物若是要發霉，必須符合生長環境可取得營養、溫暖及潮濕三項條件，不過焙果本身屬水分含量較少的烘焙品，因此乾到像化石的程度，基本上就不會發霉了。

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