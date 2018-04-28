健身正妹屁股太美被抓臀 超帥反擊一拳讓變態GG

健身正妹屁股太美被抓臀 超帥反擊一拳讓變態GG(圖翻攝自IG/leanna_carr)

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/綜合報導

女性出遊時要格外小心，因為很容易遇到色狼，儘管生氣卻又無力反擊。美國科羅拉多州一名26歲女子麗安娜（Leanna Carr），日前至愛爾蘭都柏林（Dublin）旅遊，期間遇到陌生男子性騷擾，當下她氣憤的直接揮拳，打在對方的臉上，她將此事PO網，讓不少女性朋友喊讚。

綜合外媒報導，平時有健身習慣的麗安娜（Leanna Carr）於21日上傳2張手指關節泛紅照，她表示日前出國旅遊時，遇到一名色狼對她襲臀，甚至還在她耳邊說「你是美國人，應該很喜歡這樣」，麗安娜為此感到相當氣憤，當下直覺就是揮拳打在對方臉上，更怒吼「你如果敢再這樣摸女生，我一定把你抓去關！」。

Leanna Carr（@leanna_carr）分享的貼文 張貼

麗安娜事後表示「旅行讓我成為獨立自主的人，當下我的直覺就是打在他臉上」，不過其實這種行為相當危險，對方可能會還手，所幸當時一旁還有其他民眾，威脅他再不離開就要報警，男子儘管生氣但最後仍摸摸鼻子離開。事後，她懷疑自己的行為是否恰當，並將此事PO上推特，不過許多網友都支持她的做法。

Leanna Carr（@leanna_carr）分享的貼文 張貼

而她對此也表示，自己並非一個愛使用暴力的人，只是當下被性騷擾時，她感到非常氣憤，因此才會動手的「無論在什麼國家，性騷擾都未曾消失，但許多女性在遇到這種情況時，都不知道該如何處理」。她也呼籲，遇到類似事件時不要逃避，而是勇於處理給對方教訓，不要讓這種人繼續猖狂。

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