正妹獻初夜完就秒被分手 渣男友譙「胸部小要早說」

正妹獻初夜完就秒被分手 渣男友譙「胸部小要早說」(左圖翻攝自/《dodoilangman》/右圖翻攝自/saostar)

友善列印
/綜合報導

難道胸部小就錯了嗎？越南有一名正妹網紅在臉書抱怨，與現任男友發生關係後，對方竟以她「胸部太小」分手，甚至批評她應該要早點跟他說，免得讓人誤會，對此讓她感到相當難過。

根據《saostar》報導，越南一名網紅「安（A.N）」擁有一雙水汪汪大眼、纖細好身材，外型亮眼的她個性也很活潑可愛，但卻始終未交過男友，直到遇見現任男友後，兩人也迅速的墜入愛河，安時常在臉書上曬恩愛，而這對佳偶也羨煞不少網友。

正妹網紅在臉書曝光自己的故事(圖翻攝自/saostar) 正妹網紅在臉書曝光自己的故事(圖翻攝自/saostar)

不過，安最近卻在臉書上爆料「上禮拜我和男友做完愛之後，他就和我提分手了」。原來安與男友交往穩定後，終於願意獻出自己的初夜，沒想到發生關係後，男友卻嫌她的胸部太小，要與她分手，甚至批評她像男人一樣，發生關係時根本毫無感覺。

最可惡的是，更認為安應該要讓其他人早點知道，她胸部小的事實，而不是將男友矇在鼓裡，聽在安耳裡更是二次傷害。對於男友的批評，她感到痛心，甚至已不願意相信男人，也讓她失去自信心「這是我的初戀，但卻讓我怕得不敢再談戀愛，漸漸的開始討厭自己，也不想去相信男人」。

不過據了解，其實該男子在與安分手前，就曾傳出劈腿的消息。當網友看見安為這種渣男受傷時，也感到相當不捨，紛紛替她加油打氣「你值得更好的人，不要為了這種人受傷」、「如果因為胸部愛上一個人，這種男人不要也罷」，希望她能盡早走出這次的傷痛。

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