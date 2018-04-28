台電「金句比賽」偷酸政府挨批 網嗆：說實話也不行？

台電「金句比賽」偷酸政府挨批 網嗆：說實話也不行？（翻攝批踢踢）

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朱學恒也在臉書轉貼新聞，並表示要自掏腰包頒獎給實話實說的得獎者（翻攝臉書） 朱學恒也在臉書轉貼新聞，並表示要自掏腰包頒獎給實話實說的得獎者（翻攝臉書）

台電「給公司的一句話」金句比賽意在鼓勵自家員工寫下對公司的期許，今年總獎金更高達22.5萬，不過在今年的比賽結果出爐後，當中「趣味佳句」組的得獎作品卻引起部分民眾不滿，覺得是在暗酸政府2025年非核家園政策以及去年的815大停電，認為台電竟然出錢辦比賽讓員工諷刺跳電和政府政策，觀感實在不佳，但消息傳到批踢踢後風向卻完全不同，多半網友都認為台電員工只不過是在實話實說，就連宅神朱學恒也轉貼相關新聞狠酸「比賽是不能說實話哦？了不起，誠實！」

根據《蘋果日報》報導，台電「給公司的一句話」比賽今年邁入第6年，由員工吟詩作對寫下對公司的期許，並分為金句獎、趣味佳句兩種項目，不過今年趣味佳句的第二名得獎作品「核能本無害，綠電亦可展，本來無衝突，何苦選邊站」以及第三名的「核能燃煤皆不要，限電凍漲等著跳」卻引發爭議。

報導指出，有民眾認為2025年非核家園是政府的政策，這種和政府背道而馳的作品也能得獎，台電還編列預算發獎金給員工，讓他氣得大罵「台電主管是腦殘嗎？」而另外一位民眾也表示，自己是去年815停電的受害者，沒想到台電員工卻拿這種事情來幸災樂禍，然後更能爽領獎金，簡直是在浪費公帑。

不過當相關新聞被轉貼到批踢踢後，不少網友卻跟這兩位不滿的民眾持相反意見，認為台電員工只不過是實話實說，紛紛留言表示：「說實話而已啊，不然要怎樣」、「台電員工要收你們這些垃圾的爛攤子，不能嘴兩句？」、「民眾？哪裡來的民眾，DPP自己不爽不要牽拖大眾」、「不然哩？有點幽默感好嗎？ 還是民進黨被講中了不爽？」、「綠衛兵要來審查台灣價值了，快點閉上你的嘴巴！」

對此，常透過臉書對時事發表意見的宅神朱學恒也轉貼相關新聞表示「這有什麼好批評的，比賽是不能說實話哦？了不起，誠實！」更直言要認識得獎者的網友和他聯絡，要自掏腰包頒發「湖中女神獎」來感謝他的誠實。

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