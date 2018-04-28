女高生睡23男懷孕了 淚訴：渣男！沒人肯負責

2018年04月28日 20:29 陳慶餘

中國大陸一名在溫哥華留學上高中的17歲女高中生，在今年1月認識了一位「姐姐」之後，便跟著這位姐姐到處跑趴，更在短短一個月內連續和23名男子發生關係導致她懷孕，但由於對象實在太多，少女也不清楚孩子的爸到底是誰，而當初和她上床的23名男子，更全部跑光沒人肯負責，讓少女難過的抱怨：「這些男的一個比一個渣！」

根據馬來西亞《中國報》報導，這名17歲少女本來很單純，但卻在去年年底和初戀男友分手後認識了一位「姐姐」，而這位姐姐為了幫她走出失戀，就教她化妝打扮並帶著她到處去夜店開趴，在認識越來越多人後，少女也從一個默默無聞的普通女孩，變成一個下課之後會有超跑在校門口接她的風雲人物。

在某天晚上，少女去參加一個富二代的轟趴，在酒過三巡後少女被對方帶去開房間，而少女在隔天又著她的姐姐參加了一個網紅的生日派對，還在派對裡玩起了18禁的大冒險，要她跟壽星「來一下」，接著少女就和壽星一起到廁所內發生關係。少女表示，自己在接下來的一個月內徹底放縱，連續睡了23個男人，有時候還會自己付車錢一夜跑兩攤去和不同的男人睡覺。

某天，少女發現自己的生理期沒有來，本以為是因為太愛跑趴所以內分泌失調，但後來買了驗孕棒一驗之後才發現自己竟然懷孕了，但由於和她發生關係的男子大部分都沒戴保險套，因此少女也不知道孩子的爸爸到底是誰。

「我真的是走投無路，知道這件事的朋友沒有人願意幫我…」少女在驚覺自己懷孕之後，就開始回頭聯絡那些當初和她發生關係的男子，但每個人不是人間蒸發，就是找藉口推託，甚至沒有一個人願意帶她到婦產科檢查，就連當初帶著她到出去玩的姐姐也找不到人，逼得讓少女只好透過網路向人求助，並且淚訴：「我承認這裡面我也有錯，我也沉迷了變的虛榮，可是我只是想要過得開心一點有錯嗎？」