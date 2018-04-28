巨乳實況主偷吃被捉姦 她玉石俱焚！反嗆男友家暴

2018年04月28日 21:32 陳慶餘

事件爆發後，女方過去拍攝過的大尺度套圖也一一被網友挖出來（翻攝微博）

中國大陸網紅直播圈又爆出性醜聞！對岸知名的《爐石戰紀》S姓直播主日前透過直播爆料，自己年僅17歲的女友背著他偷吃，甚至還帶對方到家裡開房間被他當場抓姦，讓不少粉絲聽了之後都感到相當不滿，紛紛湧進女方的直播間和微博大罵她不要臉。

沒想到事隔一天後，被封為「中國第一童顏巨乳」的女方也開直播反擊，表示當天因為大姨媽來，所以和對方只是蓋棉被純聊天，什麼事也沒發生，更加碼爆料自己被男友家暴，而網友也開始隨之起鬨，將女方過去整形、隆乳、甚至是在13歲時就當外圍女的黑歷史挖出，各種大尺度的套圖更是開始在網路上瘋傳。

據了解，被戴綠帽的實況主S與女友交往6個月，但另外一名實況主Y卻對女方也很有意思，因此就不斷邀約女方出門喝酒，兩人就這樣喝到了女方家中住了兩晚，但卻被S當場抓姦並氣得分手，而S也接著在網路上開直播爆料女方劈腿的始末，事件因此爆發。

而在男方開直播控訴遭劈腿後，不少男方的粉絲紛紛湧進女方的微博和直播間大罵，逼得女方只好在隔天開實況直接CALL OUT給S，並且澄清雖然當初兩人交往時講好各完各的，但她卻很愛男友，因此也一直守身如玉，當初她帶另外一名實況主Y回家，她因為生理期所以什麼事都沒發生，兩人雖然同張床，但蓋的棉被不同條。

不過這些辯解在男方聽起來都像是狡辯，因此就直接在直播上爆出戴他綠帽的小王身分，讓看熱鬧的鄉民整個大暴動，彈幕被洗到整個螢幕都是，眼看情況一發不可收拾，女方只好加碼爆料，反控男友在交往期間對他家暴，約會才遲到10分鐘就慘被打成豬頭，更指出男友當初還跟她要12萬（約新台幣55萬）的封口費，她不想付才會被爆料。

而在女方直播期間，直播平台的管理人員也不斷出面要求女方控制一下情況，但女方則是表示自己家境很好，不想隨隨便便被人抹黑，所以還接連PO出私下與男友的聊天紀錄，逼得管理人員只好將她的直播間緊急關閉滅火。

而隨著事件越鬧越大，不少看不下去的網友更紛紛出面爆料，事件女主角從13歲起就開始當外圍女，會接拍一些大尺度的照片，若是對方願意加碼，就能夠一親芳澤，過去女方曾拍攝過的大尺度套圖，更也因此再度在網友之間瘋傳。

女方（左）被男友（右）抓姦在床（翻攝微博）