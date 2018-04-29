公車男童頑皮慘遭過肩摔！網瘋傳「家長早就想打他」

2018年04月29日 08:45 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少小孩子頑皮愛搗蛋，讓許多大人恨得牙癢癢，但不管怎麼樣也不能動手。大陸四川省遂寧市27日一名7歲男童搭公車時，一度用腳去挑釁另一名男乘客，對方一時情緒失控，將男童過肩摔還用腳踩頭，所幸男童並無大礙。但網路卻傳出男童家長表示「早就想打他」，事後調查此消息並非屬實。

綜合陸媒報導，四川一名7歲郭姓男童日前獨自搭公車回家，期間由於貪玩，便用腳逗弄對面的男乘客3下，沒想到因此惹怒對方，竟站起來將男童過肩摔，甚至還用腳踩他的頭部，所幸司機與其他乘客見狀趕緊制止。送醫治療後，男童所幸傷勢不嚴重，僅左側臉的軟組織腫脹、瘀血。

警方表示，該名男乘客已被依毆打未滿14歲兒童，遭罰治安拘留15日，目前待男童傷勢痊癒，再依據鑑定結果依法處理。不過事件曝光後，網路卻瘋傳指，男乘客下手並不重，且男童僅輕傷，並表示男童家長對此很開心，並坦言「早就想打他了」，還貼出一張男童身後跟著一名臉帶笑臉的男子，暗指微笑者就是男童父親。

網路流傳橘衣男子為男童父親，但其父親已澄清此人是車上乘客(圖翻攝自/封面新聞)

但此消息已被證實是虛構的，據了解網路上流傳的影片只拍到後半部，其實男乘客曾一度側身向男童說話，但車上乘客並沒有人聽見他們究竟說了什麼，隨後男童才用腳去踢對方，男童父親表示「我們只能猜測，也許是他罵了小乖(男童小名)，小乖雖然平時頑皮，但並不是一個惹是生非的孩子」。

而網路流傳的照片中，指微笑的男子是男童父親，其父親對此感到相當生氣，表示該名男子僅是車上乘客，並非男童父親，且與他長相也不同。而男乘客被捕時坦言，由於該日工作不順心，當時正搭公車回家，想好好休息一下，沒想到男童卻很吵，而且到處跑動，於是他便向男童勸說小聲點。

男乘客表示「當時我要他坐我這，希望他可以安份一點，但他沒有理我，瞟了我一眼就踢我，當時我就失去理智」，坦言動手打人後他也感到相當後悔，好好反省了自己，由於未控制好情緒而傷害人，對此想向男童與其家屬當面道歉，也願意進行後續賠償。