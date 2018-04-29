扣子遭扒開露胸！維安帥警被神出來了 網友暴動求逮捕

2018年04月29日 11:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

反年改團體「八百壯士」週三(25日)在立院外，與警察發生肢體衝突，不過網路傳出一張陳抗現場「帥警照」，一名維安員警微開兩顆扣子，露出汗衫與胸膛，認真的模樣電暈不少女網友，而該名警察也被神出，他是現年21歲的王昕，屬保六總隊，帥氣的模樣意外引發話題。

臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」27日上傳一張員警照，並逗趣的表示「據了解，這張圖的流出讓蔡政府的支持度提高10%，同時799已受到全國女性同胞的唾棄」。該名員警可能在為阻擋民眾，期間制服遭拉扯，因此兩顆扣子被扯開，露出了胸膛與汗衫，仍堅守崗位防止民眾翻進立院。

許多女網友暴動表示「快點來逮捕我」(圖翻攝自/臉書/小聖蚊的治國日記)

此照片迅速引發討論，許多網友紛紛表示「釦子的開口性感的很剛好」、「我一瞬間還以為用張孝全的照片P出來的…」、「衣服怎麼只有撕成這樣，八百壯士在幹嘛？」、「我來保護你」、「全國女性注意，該去參與衝突幫助警察了」、「快點來逮捕我」，而這名帥警之後也被神出來了。

根據《聯合》報導，這名警察是現年21歲的王昕，警專34期，已畢業1年多，目前在保六總隊擔任機關維護勤務。這名警察曝光後，目前該篇PO已累積近8千讚數及852次分享，也成為反年改陳抗現場的話題。