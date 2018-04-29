網購「女友」送失戀朋友！收到實體他崩潰：這是浮板吧

網購「女友」送失戀朋友！收到實體他崩潰：這是浮板吧(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

現在不少人會上網購物，但實體有時往往與照片不符。日前一名女網友表示，上網幫失戀的朋友買情趣商品，看網站上的照片是擬真充氣娃娃，因此立即下單，豈料收到實體後讓她哭笑不得，不僅要自己充氣，就連臉部也只是用照片印上的，讓許多網友笑翻「路邊人型看板都贏它」。

買家收到的實體與照片差異甚大(圖翻攝自/爆料公社) 買家收到的實體與照片差異甚大(圖翻攝自/爆料公社)

一名女網友在《爆廢公社》表示，要訴說一段遇到網路詐騙集團的故事，朋友最近失戀，因此很想交新女友，就連出遊也是訂雙人房的，看在與朋友的情份上，於是決定上網幫他買「女友」，「可是沒人陪他睡啊...只好幫他買老婆了。挑了好久，李慕、楊穎、范冰冰…（哇嗚～就是妳了..志玲姐姐～吹口哨）」。

原PO還有趣的幫充氣娃娃穿上衣服(圖翻攝自/爆料公社) 原PO還有趣的幫充氣娃娃穿上衣服(圖翻攝自/爆料公社)

看店家提供的商品照片相當精緻，因此原PO便下單購買。沒想到收到實體後，買家崩潰的表示「X！林志玲不是長這樣的騙我沒看過啊！身體也太僵硬，是死幾天啦！」，商品與照片相差太大，感覺就像是「人型氣球」。事後想退貨才發現賣家已關版，她只好苦中作樂「算了！當浮板還是蠻好用的...」，甚至還替這個充氣娃娃穿比基尼，帶它到其他地方玩。

甚至將充氣娃娃帶到泳池玩，直呼「算了！當浮板還是蠻好用的...」(圖翻攝自/爆料公社) 甚至將充氣娃娃帶到泳池玩，直呼「算了！當浮板還是蠻好用的...」(圖翻攝自/爆料公社)

許多網友笑翻表示「路邊人型看板都贏」、「看完只有蛋蛋的哀傷...」、「根本氣球」、「賣家自己寄出時不會想笑嗎？」、「真的淘到寶了...」、「這只能硬拳頭吧！」、「瞬間沒感覺了，哈哈哈」。還有網友好奇想知道，「使用」這款充氣娃娃的感覺，而原PO透露「沒試過。我朋友一直叫我放火把他女友燒了」。

新郎剉咧等！新娘脾氣大 出嫁...

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