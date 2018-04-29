最痛死法是燒死！醫師曝驚悚經歷「大片的皮跟著掉下」

2018年04月29日 15:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

桃園市平鎮區的敬鵬工業昨(28)日晚間發生火災，由於火勢相當猛烈，造成5名消防員殉職，還有2名正在醫院搶救，這起火災也讓不少人感到難過。有一名外科女醫師有感而發，在臉書寫下曾在醫院救治燒傷病患的經歷，更坦言「所有死法當中，最可怕、最痛的莫過於燒傷死」，呼籲民眾留言「R.I.P」時，也該去反思事件發生的原因。

外科醫師劉宗瑀在臉書「小劉醫師Lisa Liu粉絲團」透露，當時夜深救護人員送進一個全身汽油味的燒傷患者，當下急診室的人都動身搶救，她看見傷者時被眼前景象嚇壞，「病人全身焦黑、雙手鷹爪般攣縮顫抖，頭髮像黑人一樣變成小短捲，嘴巴不住的呻吟證明他還有氣！」。

恐怖的是，由於火將患者身上衣物都融化沾黏在皮膚上，因此當醫護人員將他身上衣物撕扯下來時，患者的皮膚也跟著掉下來「整個全身衣服扒光，跟一隻被瓦斯槍燒灼去毛的豬一樣！全身灰黑腫脹、皮膚緊繃到快要迸裂！」協助送醫的EMT提到，傷者在違建的小型工廠工作，老闆要求他們半夜趕工，沒想到誤觸火花，導致整個油庫油桶爆炸。

劉宗瑀醫師也提到，今年10月在桃園新屋區，因保齡球館違建發生火警，也導致6名消防員殉職，痛批此事件並沒有讓桃園市政府重視問題，該棟違建甚至在一年後卻又蓋了回來。她感慨的表示，每當大型公安事件發生時，是否有人去反思背後根本的原因呢？

她也反問「除了打打R.I.P之外我們記取了什麼？改進了什麼？警消勞動權獲得重視了嗎？訓練跟設備都徹底提升了嗎？災難現場本來的安全設備做足了嗎？」希望大家可以支持消防人員勞動權益正義。許多網友也心痛的表示「在說R.I.P時，我也想知道能為他們做什麼，不想一直重演，這太令人心碎了」、「看了想哭，想到他們的家屬，想到他們當下痛苦離開的心情，台灣人什麼時候才可以記取教訓？」。